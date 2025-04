Arthrogrypose congénitale multiple

Examen clinique

Recherche de la cause

Analyse génétique

Avant la naissance, des membres anormaux peuvent être observés au cours d’une échographie prénatale de routine. Si des membres anormaux sont observés, les médecins recherchent d’autres anomalies à l’échographie et peuvent réaliser des analyses génétiques sur le fœtus, comme une amniocentèse.

Les médecins cherchent à diagnostiquer avec précision ce qui est à l’origine de l’arthrogrypose afin que les parents puissent connaître le pronostic et bénéficier d’un accompagnement génétique.

Après la naissance, les médecins réalisent un examen clinique et notent les articulations et les membres bloqués du bébé. Un enfant porteur de ces malformations congénitales peut être examiné par un généticien. Un généticien est un médecin spécialisé en génétique (la science des gènes et la manière dont certaines caractéristiques ou certains traits sont transmis des parents aux enfants). Des analyses génétiques d’un échantillon de sang du bébé peuvent être effectuées pour déceler des anomalies chromosomiques et génétiques. Ces analyses peuvent aider les médecins à déterminer si une pathologie génétique spécifique est la cause et à exclure d’autres causes.

Des examens des muscles, tels qu’une biopsie musculaire (prélèvement d’un échantillon de muscle pour examen) et une électromyographie (EMG), peuvent être réalisés pour aider les médecins à distinguer les différents types d’arthrogrypose.