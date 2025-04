Bien que les ostéopétroses regroupent différentes maladies, la plupart d’entre elles présentent des symptômes analogues. La croissance de l’os est, en général, altérée. Les os s’épaississent et se fracturent facilement. La diminution de quantité de la moelle osseuse entraîne une baisse de la production des cellules sanguines, conduisant à une anémie, à des infections ou à des hémorragies.

Une croissance excessive des os du crâne peut augmenter la pression intracrânienne et comprimer les nerfs crâniens, ce qui provoque une paralysie faciale, une perte de la vision ou de l’audition, et elle peut aussi déformer le visage et les dents. Les os des doigts et des pieds, les os longs des bras et des jambes, la colonne vertébrale et le bassin peuvent être affectés.