La maladie de Köhler-Mouchet se caractérise par la mort (nécrose) du scaphoïde tarsien (os situé au niveau de la voûte plantaire) en raison de l’arrêt de son apport sanguin.

(Voir aussi Présentation des maladies osseuses chez l’enfant.)

La maladie de Köhler-Mouchet est une ostéochondrose, qui est un groupe de troubles du cartilage de croissance des os qui se développent lorsque l’enfant grandit rapidement. Les médecins ne connaissent pas avec exactitude les causes de l’ostéochondrose, mais les troubles semblent être héréditaires. La maladie d’Osgood-Schlatter, la maladie de Legg-Calvé-Perthes et la maladie de Scheuermann sont d’autres ostéochondroses.

La maladie de Köhler-Mouchet est causée par un déficit d’apport sanguin vers le scaphoïde tarsien. Ce déficit d’apport sanguin entraîne la nécrose et l’effondrement du scaphoïde tarsien. On ne connaît pas la cause de ce déficit d’apport sanguin.

La maladie de Köhler-Mouchet affecte habituellement les enfants âgés entre 3 et 5 ans (surtout les garçons) et elle n’affecte généralement qu’un pied. Le pied enfle et devient douloureux, et la voûte plantaire est hypersensible. Le fait de porter des poids et la marche augmentent la gêne et la démarche de l’enfant est affectée.

Os du pied

Diagnostic de la maladie de Köhler-Mouchet Radiographies Les radiographies du pied montrent que le scaphoïde commence par s’aplatir et se durcir, avant de se fragmenter puis de guérir et de se redurcir dans l’os. Les radiographies qui comparent le côté affecté au côté non affecté aident à évaluer l’étendue de la progression de la maladie.