La gravité de l’ostéogenèse imparfaite peut aller de mineure à sévère.

La plupart des personnes atteintes d’ostéogenèse imparfaite ont des os fragilisés et environ 50 à 65 % d’entre elles souffrent de perte auditive.

Dans certains cas d’ostéogenèse imparfaite, le blanc des yeux (sclère) devient bleu. La couleur bleue apparaît en raison des veines qui transparaissent derrière la sclère anormalement fine. Les sclères sont plus fines que la normale, car le collagène ne s’est pas formé correctement.

Les enfants peuvent avoir des dents décolorées et mal développées (ce que l’on appelle dentinogénèse imparfaite) selon la forme d’ostéogenèse imparfaite.

Parfois, les enfants atteints d’ostéogenèse imparfaite peuvent aussi être porteurs d’anomalies cardiaques ou pulmonaires.

Ostéogenèse imparfaite (sclère bleue) Cacher les détails Cette photo montre le gros plan d’un œil présentant une sclère bleue, qui est normalement blanche. JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

L’ostéogenèse imparfaite de type I est la forme la plus légère. Certains enfants peuvent ne présenter que les symptômes de la sclère bleutée et une douleur musculaire et articulaire causée par une hyperlaxité articulaire. Les enfants présentant ce type d’OI peuvent être exposés à un risque accru de fractures pendant l’enfance.

L’ostéogenèse imparfaite de type II est la forme la plus sévère et entraîne le décès. Les nourrissons naissent habituellement avec beaucoup d’os fracturés. Le crâne est si fragile que le cerveau n’est pas protégé de la pression qui s’exerce sur la tête durant l’accouchement. Ces nourrissons ont des bras et jambes courts et des sclères bleutées. Les nourrissons atteints de ce type d’OI peuvent mourir avant l’accouchement ou dans les jours ou les semaines qui suivent la naissance.

L’ostéogenèse imparfaite de type III est la forme la plus sévère qui n’entraîne pas le décès. Les enfants atteints de cette forme sont très petits et présentent une courbure du rachis et des fractures fréquentes. Ce type entraîne des fractures fréquentes suite à des lésions très légères, habituellement lorsque les enfants commencent à marcher. Ces enfants ont également un crâne volumineux et un visage triangulaire à cause du surdéveloppement de la tête et du sous-développement des os du visage. Les déformations thoraciques sont fréquentes. La couleur des sclères varie.

Ostéogenèse imparfaite (problèmes squelettiques) Cacher les détails Cette photo montre une personne atteinte d’ostéogenèse imparfaite sévère qui présente un thorax en forme de tonneau, une courbure de la colonne vertébrale, des déformations osseuses sévères, une hyperlaxité articulaire et un mauvais développement musculaire. R M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La sévérité de l’ostéogenèse imparfaite de type IV est très variable et peut provoquer des déformations. Les enfants présentant ce type d’OI ont des os qui se fracturent facilement pendant l’enfance avant la puberté. Les sclères sont généralement blanches. Les enfants sont petits. Les enfants atteints de ce type peuvent bénéficier d’un traitement, et le taux de survie est élevé.