Les symptômes de la cutis laxa peuvent être modérés et affecter principalement la peau, ou sévères et toucher des organes internes. La peau peut soit être très lâche dès la naissance, soit le devenir au cours des années suivantes. La flaccidité de la peau est souvent plus visible au niveau du visage, avec un aspect de vieillissement précoce et un nez crochu.

Une fuite de sang par les valves cardiaques (régurgitation) et d’autres problèmes vasculaires peuvent survenir. Les renflements à travers la paroi abdominale (hernies) et un trouble destructeur des sacs d’air des poumons (emphysème) sont fréquents.

Cutis laxa Cacher les détails Cette photo montre des plis cutanés flasques chez un enfant atteint de cutis laxa. © Springer Science+Business Media

Bien que les symptômes apparaissent en général peu après la naissance, ils peuvent débuter brusquement pendant l’enfance ou l’adolescence. Chez certains sujets, les troubles se développent progressivement à l’âge adulte.