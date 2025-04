Troubles de la communication chez l’enfant

Pour le diagnostic des troubles de la voix et de la parole, les médecins examinent la bouche, les oreilles et le nez. Des examens auditifs sont pratiqués et le système nerveux est évalué. En cas de suspicion d’un trouble de la voix, les médecins peuvent examiner l’organe vocal à l’aide d’un miroir ou d’une sonde à fibres optiques fine et flexible (naso-pharyngo-laryngoscope) qui est insérée dans le nez.

Les troubles du langage sont diagnostiqués en comparant le langage de l’enfant avec ce qu’on attend d’un enfant du même âge.

Par-dessus tout, les parents ou les soignants doivent être attentifs aux problèmes de communication chez les enfants et ils doivent consulter un médecin s’ils suspectent ce problème. Des listes de vérification des points de repère en matière de développement de la communication sont disponibles et peuvent aider les parents et les soignants à détecter un problème. Par exemple, si les enfants ne peuvent pas dire au moins deux mots à leur premier anniversaire, il est possible qu’ils souffrent d’un trouble de la communication.