University of Rochester School of Medicine and Dentistry

La rougeole est une infection virale très contagieuse qui entraîne divers symptômes pseudo-grippaux et une éruption cutanée caractéristique.

La rougeole est causée par un virus.

Les symptômes comprennent une fièvre, un écoulement nasal, une toux sèche, des yeux rouges et une éruption cutanée rouge et prurigineuse.

Le diagnostic repose sur les symptômes typiques et sur l’éruption caractéristique.

Le traitement est destiné à soulager les symptômes.

Bien que la majorité des enfants se rétablissent, la rougeole peut s’avérer mortelle ou entraîner des lésions cérébrales.

La vaccination de routine prévient l’infection.

Avant l’ère de la vaccination, les épidémies de rougeole survenaient tous les 2 à 3 ans, notamment chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire, avec de petits foyers localisés en dehors de ces périodes.

Dans certains pays, la rougeole est encore courante. Dans le monde, la rougeole touche chaque année environ 10 millions de personnes et cause environ 134 000 décès, principalement des enfants.

Aux États-Unis, grâce à la vaccination infantile systématique, la rougeole est rare. Entre 2000 et 2010, seuls 63 cas par an en moyenne ont été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis). Toutefois, en 2019, 1 274 cas de rougeole ont été signalés aux CDC. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 1992. Cette augmentation a été principalement causée par des personnes non vaccinées qui ont contracté l’infection dans des pays où la rougeole est plus fréquente et qui se sont ensuite rendues aux États-Unis.

En 2020, seuls 13 cas de rougeole ont été recensés aux États-Unis dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19. En 2022, 121 cas ont été rapportés.

L’infection par le virus de la rougeole est plus susceptible de se propager dans les communautés où de nombreuses personnes vivent étroitement ensemble, comme les campus universitaires ou d’autres communautés très soudées. Le manque de vaccination infantile de routine contribue également à l’augmentation des maladies qui pourraient être prévenues par les vaccins.

Une femme qui a eu la rougeole, ou qui a été vaccinée, transmettra son immunité (sous forme d’anticorps) à son enfant ; celui-ci conserve cette immunité pendant presque toute sa première année de vie. Ensuite, cependant, la probabilité de contamination est élevée si l’enfant n’est pas vacciné. Les personnes qui ont eu la rougeole développent une immunité et ne peuvent généralement pas la contracter à nouveau.

Les personnes s’infectent en inhalant des gouttelettes d’humidité expulsées par la toux d’une personne infectée. La plupart des personnes non immunisées contre la rougeole contractent l’infection après avoir été exposées à une personne infectée. La phase de contagion de la rougeole s’étend de 4 jours avant à 4 jours après l’apparition de l’éruption cutanée.

Symptômes de la rougeole Les symptômes de la rougeole débutent environ 7 à 14 jours après l’infection. L’enfant infecté a d’abord une fièvre, un écoulement nasal, une toux sèche et des yeux rouges. Parfois, les yeux sont sensibles à la lumière intense. Avant l’apparition de l’éruption cutanée, de minuscules boutons rouge vif avec un centre blanc ou blanc bleuté (signe de Köplik) peuvent apparaître dans la bouche. Ces centres blancs ou blanc bleuté peuvent ressembler à des grains de sable. Puis l’enfant commence à avoir mal à la gorge. Taches de Koplik Cacher les détails Les taches de Koplik sont des boutons rouge vif avec un centre blanc ou blanc bleuté pouvant ressembler à des grains de sable. Elles peuvent toucher n’importe quelle région de la bouche chez les personnes qui ont la rougeole. Image publiée avec l’aimable autorisation de la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Une éruption cutanée légèrement prurigineuse apparaît 3 à 5 jours après le début des symptômes. L’éruption apparaît d’abord sur le visage, devant et sous les oreilles, et sur les faces latérales du cou sous forme de plaques rouges plates irrégulières qui se surélèvent ensuite. L’éruption se propage en 1 à 2 jours au tronc, aux bras, aux jambes, aux paumes des mains et aux plantes des pieds, puis commence à disparaître sur le visage. Éruption cutanée de la rougeole Cacher les détails Cette photo présente l’éruption cutanée causée par la rougeole. Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Au plus fort de la maladie, l’enfant se sent très malade et présente une inflammation des yeux (conjonctivite), l’éruption cutanée est étendue et la température peut dépasser 40 °C. En 3 à 5 jours, la température chute, l’enfant commence à se sentir mieux, et l’éruption disparaît rapidement. L’éruption cutanée prend une couleur brunâtre, puis la peau se détache. Complications de la rougeole Une infection cérébrale (voir encéphalite) survient chez environ 1 enfant sur 1 000 atteints de rougeole. En cas d’encéphalite, celle-ci débute souvent par une fièvre élevée, des céphalées, des convulsions et un coma, en général 2 jours à 2 semaines après l’apparition de l’éruption cutanée. La maladie peut être courte, guérissant en une semaine environ ou durer plus longtemps, provoquant des lésions cérébrales ou le décès. Une pneumonie causée par la rougeole au niveau des poumons survient chez environ 5 % des malades. Dans les cas mortels de rougeole chez les nourrissons, la pneumonie est souvent la cause du décès. Un saignement excessif peut survenir après résolution de la rougeole car le taux de plaquettes a baissé (thrombocytopénie). Les personnes présentent généralement une ecchymose et un saignement léger, mais occasionnellement, le saignement est important. Une inflammation hépatique passagère (hépatite) et une diarrhée peuvent apparaître au cours d’une infection. La panencéphalite sclérosante subaiguë est une complication rare de la rougeole qui entraîne des lésions cérébrales et le décès, souvent après des années de détérioration cérébrale progressive.

Diagnostic de la rougeole Examen clinique Le diagnostic de rougeole repose sur les symptômes typiques pseudo-grippaux, la présence du signe de Köplik et sur l’éruption caractéristique. Les analyses de sang visant à identifier le virus sont principalement réalisées pour documenter des cas à des fins de santé publique afin que les autorités de santé puissent essayer de contenir les épidémies et limiter la propagation de la maladie.

Traitement de la rougeole Vitamine A

Médicaments pour faire baisser la fièvre Les personnes infectées hospitalisées doivent être placées dans des chambres d’hôpital spéciales et isolées des autres pendant leur maladie. Les personnes infectées qui ne sont pas hospitalisées doivent sévèrement limiter les contacts avec autrui pendant leur maladie. Les médecins prescrivent de la vitamine A aux enfants atteints de la rougeole, parce qu’elle s’est révélée réduire le nombre de décès et de maladies graves liés à cette affection dans les pays où la carence en vitamine A est fréquente. L’enfant doit être maintenu au chaud et dans un environnement confortable. Du paracétamol ou de l’ibuprofène peuvent être administrés pour baisser la fièvre.

Pronostic de la rougeole Chez les enfants en bonne santé et bien nourris, la rougeole n’est généralement pas grave. Cependant, aux États-Unis, environ 1 à 2 enfants infectés par la rougeole sur 1 000 décèdent. Ce nombre est beaucoup plus élevé dans les pays sous-médicalisés. La malnutrition et la carence en vitamine A peuvent augmenter le risque de décès chez les personnes infectées par la rougeole. Dans le monde, environ 134 000 personnes meurent chaque année de la rougeole, généralement en raison de complications de pneumonie ou d’encéphalite.