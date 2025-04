Infections virales du système nerveux central chez les enfants

Les symptômes de méningite virale et d’encéphalite chez les enfants plus âgés et les adolescents sont similaires à ceux des adultes : fièvre, toux, douleurs musculaires, vomissements, perte d’appétit et céphalées, suivis des symptômes de méningite (maux de tête, fièvre et raideur de la nuque) ou d’encéphalite (fièvre, céphalées, changements de personnalité ou confusion, convulsions, paralysie ou engourdissement et somnolence).

L’incapacité des nourrissons à communiquer directement ne permet pas de comprendre facilement les symptômes. Cependant, un enfant qui a une infection du système nerveux central présente souvent certains des symptômes décrits ci-dessous.

Les infections virales du système nerveux central chez les nouveau-nés et les nourrissons débutent habituellement par de la fièvre. Parfois les nouveau-nés ne présentent pas d’autres symptômes et n’apparaissent pas malades au début. Les enfants âgés de plus d’un mois environ deviennent souvent irritables, grognons et refusent de s’alimenter. Les vomissements sont fréquents. Parfois la partie molle du crâne du nouveau-né (fontanelle) enfle lorsque le nouveau-né est en position verticale, indiquant l’augmentation de la pression exercée sur le cerveau. Les mouvements aggravant l’irritation des méninges, un enfant qui a une méningite pleure plus et ne se calme pas lorsqu’il est pris dans les bras et bercé. Certains enfants pleurent de façon étrangement aiguë.

Un nourrisson souffrant d’encéphalite a souvent des convulsions ou d’autres mouvements anormaux. Les enfants atteints d’une encéphalite sévère peuvent devenir léthargiques et comateux puis décéder.

Une infection par le virus herpès simplex, qui n’atteint souvent qu’une seule région du cerveau, peut induire des convulsions ou une faiblesse qui ne touche qu’une seule partie du corps. Un nourrisson présentant une encéphalite causée par le virus herpès simplex peut également avoir une éruption sur la peau, dans les yeux ou dans la bouche. L’éruption se compose de vésicules rouges remplies de liquide qui finissent par former une croûte avant de cicatriser (voir Infection par le virus herpès simplex (VHS) chez le nouveau-né).

L’encéphalomyélite post-infectieuse peut créer divers troubles neurologiques, selon la région du cerveau touchée. Les enfants peuvent présenter une faiblesse d’un bras ou d’une jambe, une perte de la vision ou de l’audition, une difficulté à marcher, un changement de comportement, un déficit intellectuel ou des convulsions récidivantes. Certains de ces symptômes se remarquent tout de suite. D’autres symptômes peuvent ne pas se remarquer tout de suite, par exemple lorsque l’enfant subit des examens auditifs, visuels et/ou d’intelligence de routine. Les symptômes disparaissent souvent avec le temps, mais peuvent parfois être permanents.