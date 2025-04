Tuberculose (TB) chez le nouveau-né

isoniazide

Autres médicaments

Les nouveau-nés qui présentent une tuberculose active peuvent être traités avec une association des antibiotiques isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, éthionamide et éthambutol, et parfois d'autres médicaments.

Les nouveau-nés qui ont un test cutané positif ou qui sont exposés à une tuberculose active après la naissance reçoivent de l’isoniazide pour prévenir le développement de l’infection.

Chez les nouveau-nés, tous les médicaments pour la tuberculose sont pris pendant au moins 6 mois.

Les femmes enceintes qui sont exposées à un risque élevé de développer une tuberculose reçoivent de l’isoniazide avec une supplémentation en vitamine B6 (pyridoxine pyridoxine) pendant 9 mois. Certaines femmes exposées à la tuberculose au cours de la grossesse peuvent recevoir de l’isoniazide et de la vitamine B6 uniquement après le premier trimestre de grossesse ou après l’accouchement, en fonction de leur risque de développer une tuberculose active.

Les femmes enceintes qui présentent une tuberculose active reçoivent une association d’isoniazide, d’éthambutol et de rifampicine pendant au moins 9 mois.