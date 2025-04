Une mortinaissance, une naissance prématurée ou le décès du nourrisson sont possibles.

Les nouveau-nés peuvent ne présenter aucun des symptômes de la syphilis, et certains nouveau-nés infectés ne développent jamais de problème tout au long de leur vie. Pour les nouveau-nés qui présentent des symptômes, les manifestations de la syphilis congénitale sont classées comme précoces ou tardives.

La syphilis congénitale précoce débute au cours des 3 premiers mois de vie. Le nouveau-né peut développer de grandes vésicules ou des éruptions plates couleur cuivre sur la paume des mains et la plante des pieds, avec des papules autour du nez et de la bouche et dans la zone au contact de la couche. Le nouveau-né peut avoir un retard de croissance. Des fissures peuvent être présentes autour de la bouche ; du mucus, du pus et du sang peuvent s’écouler du nez. Le volume des ganglions lymphatiques, du foie et de la rate est habituellement augmenté. Plus rarement, on constate une inflammation des yeux ou du cerveau, des crises convulsives, une méningite ou un déficit intellectuel. Dans les 8 premiers mois de vie, en raison de l’inflammation des os et des cartilages, en particulier des os longs et des côtes, les nourrissons peuvent avoir du mal à bouger et les os peuvent se développer de façon anormale.

Syphilis chez le nouveau-né (éruption cutanée) Cacher les détails Cette photo montre une éruption cutanée vésiculaire chez un nouveau-né atteint de syphilis congénitale. © Springer Science+Business Media

La syphilis congénitale tardive débute après 2 années de vie. Des plaies peuvent se former dans le nez et la bouche et les os peuvent se développer de façon anormale. Les problèmes oculaires peuvent entraîner une cécité et la formation de tissu cicatriciel sur la cornée (couche transparente située devant l’iris et la pupille). Des problèmes de développement des dents et des os du visage surviennent également. Une surdité peut survenir à tout âge.