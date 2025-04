Méningite chez l’enfant

Ponction lombaire

Analyses de sang et d’urine

Parfois, examens d’imagerie

Le diagnostic d’une méningite bactérienne repose sur le prélèvement d’un échantillon de liquide cérébrospinal (liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière) recueilli par rachicentèse (ponction lombaire). Le liquide est analysé, puis toutes les bactéries présentes dans cet échantillon sont examinées et développées (mises en culture) dans un laboratoire pour être identifiées. Parfois, les symptômes de la méningite bactérienne sont provoqués par d’autres infections, comme une inflammation du cerveau (encéphalite) ou un autre type de méningite, non provoqué par des bactéries. L’échantillon est donc également analysé pour rechercher et exclure ces autres causes possibles des symptômes de l’enfant.

Parfois, la rachicentèse ne peut être réalisée car l’enfant présente des signes de pression intracrânienne accrue, de lésion cérébrale ou de trouble hémorragique. Dans ces cas-là, les médecins recherchent des bactéries dans la circulation sanguine à l’aide d’hémocultures. Ces enfants subiront une rachicentèse dès qu’elle sera sans danger pour eux.

D’autres analyses de sang et d’urine (analyse d’urine et mise en culture des urines) sont également réalisées.

L’échographie et, plus souvent, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomodensitométrie (TDM), sont des examens d’imagerie pouvant être utilisés pour déterminer le niveau de pression sur le cerveau et la présence ou non d’un abcès.