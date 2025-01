La bactériémie occulte (invisible) est la présence de bactéries dans le sang d’un enfant fébrile mais qui semble aller bien et sans autre foyer infectieux apparent.

La bactérie Streptococcus pneumoniae en est la cause la plus fréquente.

Classiquement, le seul symptôme des enfants est une fièvre.

Le diagnostic se base sur des analyses de sang.

Les antibiotiques peuvent éliminer l’infection.

La vaccination peut prévenir l’infection à Streptococcus pneumoniae.

(Voir aussi Bactériémie chez l’adulte.)

Les enfants âgés de 3 mois à 3 ans développent fréquemment des fièvres. Dans la grande majorité des cas, ils présentent également d’autres symptômes, comme une toux ou un écoulement nasal, permettant de diagnostiquer la cause de la fièvre. Néanmoins, les enfants ont parfois de la fièvre sans présenter d’autres symptômes. C’est-à-dire qu’ils ont de la fièvre sans source ni cause apparente. Chez la plupart de ces enfants, la fièvre est causée par une infection virale qui disparaît sans traitement. Chez certains enfants, une infection des voies urinaires est présente. Chez quelques enfants fiévreux sans cause évidente, la fièvre est provoquée par des bactéries circulant dans le sang (bactériémie). Les bactéries circulantes ne sont presque jamais à l’origine de la fièvre chez les enfants plus âgés ou chez les adultes qui ne présentent aucun autre symptôme.

Aux États-Unis et en Europe, la vaccination des nourrissons avec le vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b et le vaccin conjugué contre Streptococcus pneumoniae a pratiquement éliminé la bactériémie occulte provoquée par ces bactéries chez les enfants vaccinés. Les vaccins contre Neisseria meningitidis sont administrés systématiquement aux préadolescents et aux adolescents et peuvent également être administrés à certains enfants âgés de moins de 36 mois qui sont exposés à un risque accru d’infection. Il est très improbable que les enfants ayant reçu les vaccins recommandés développent une bactériémie occulte. Toutefois, une bactériémie occulte peut encore se développer chez les enfants n’ayant pas été vaccinés ou ayant reçu des doses insuffisantes, ainsi que chez les enfants ayant un système immunitaire déficient.

Le saviez-vous ?

(Voir aussi Présentation des infections bactériennes de l’enfance.)

Symptômes de la bactériémie occulte Principal symptôme de la bactériémie occulte : Fièvre supérieure ou égale à 39 °C Les enfants présentant d’autres symptômes, tels qu’une toux, un essoufflement, peu ou pas d’intérêt pour les choses (apathie), ou une coloration anormale bleue ou rouge de la peau, ne sont pas considérés comme souffrant d’une bactériémie occulte. Ils ont le plus souvent une infection bactérienne spécifique et doivent être immédiatement examinés par un professionnel de la santé.

Diagnostic de la bactériémie occulte Hémoculture

Uroculture et analyse d’urine

Parfois d’autres analyses de sang et des selles, ainsi qu’une rachicentèse Comme les médecins ne peuvent dire avec certitude quels enfants fiévreux présentent une bactériémie occulte, ils doivent identifier toutes les bactéries en réalisant une hémoculture. Comme les bactéries sont trop peu nombreuses ou trop petites pour être vues, les médecins envoient des échantillons de sang au laboratoire afin que les bactéries puissent être examinées et développées (mises en culture) pour être identifiées. Si les résultats de la culture sont positifs, cela signifie que des bactéries ont été trouvées. Chez les nourrissons et les enfants de tout âge qui sont fiévreux et semblent gravement malades, qu’ils aient été vaccinés ou non, des échantillons de sang, d’urine et de liquide cérébrospinal (liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière) sont prélevés pour être analysés. Le liquide est prélevé lors d’une rachicentèse (ponction lombaire), qui implique le prélèvement d’un échantillon de liquide provenant de l’espace entre deux vertèbres à l’aide d’une petite aiguille. Tous les échantillons sont envoyés à un laboratoire pour y être analysés à la recherche de signes d’infection bactérienne. Dans la plupart des cas, le nourrisson ou l’enfant est hospitalisé et reçoit des antibiotiques. Les enfants ayant des difficultés à respirer subiront probablement en plus une radiographie du thorax. D’autres analyses de sang peuvent également être réalisées selon l’âge de l’enfant. Chez certains enfants, des tests de détection rapide de certains virus peuvent également être réalisés. Pour ces tests, on utilise un écouvillon pour faire un prélèvement dans le nez ou la gorge. Les résultats sont généralement disponibles en quelques heures. Nourrissons de moins de 3 mois Contrairement aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans, lorsque les nourrissons âgés de moins de 3 mois ont de la fièvre, les médecins ne peuvent pas toujours déterminer s’ils présentent une bactériémie juste en les observant. Chez ces nourrissons, les médecins réalisent généralement des analyses de laboratoire (numération formule sanguine, analyse d’urine et hémocultures). Si les résultats des analyses de sang et d’urine semblent normaux, certains médecins demandent aux parents ou soignants de surveiller le nourrisson à la maison, puis de revenir le consulter dans les 24 heures afin de pouvoir réexaminer le nourrisson et contrôler les hémocultures. Ils ne prescrivent pas d’antibiotique à ce moment-là. D’autres médecins préfèrent hospitaliser ces nourrissons et réaliser d’autres analyses de sang, d’urine et du liquide céphalorachidien. La plupart des médecins considèrent que les nourrissons de moins de 30 jours sont exposés à un risque particulièrement élevé de bactériémie, dont les causes sont multiples. Les nourrissons de ce groupe d’âge sont généralement hospitalisés et des analyses de sang, d’urine et du liquide céphalorachidien sont réalisées. Ils sont généralement traités par des antibiotiques en attendant les résultats des analyses de laboratoire. Nourrissons et enfants âgés de 3 mois à 3 ans Les nourrissons et enfants de ce groupe d’âge qui sont fiévreux, mais qui ont subi toutes les vaccinations et semblent aller bien sont exposés à un très faible risque de bactériémie. En raison de ce risque faible, les médecins peuvent décider de surveiller l’enfant sans réaliser d’analyses de sang. Néanmoins, une analyse d’urine et une uroculture sont généralement réalisées pour déterminer si une infection des voies urinaires est la cause de la fièvre. Les parents ou soignants doivent surveiller les symptômes de l’enfant et en informer le médecin (au cours d’une consultation ou par téléphone) dans les 24 à 48 heures. Les enfants dont l’état s’aggrave ou dont la fièvre ne disparaît pas subissent des analyses de sang et éventuellement une radiographie du thorax ou une rachicentèse.