Aperçu de la carence de soins et de la maltraitance envers les enfants

Maltraiter physiquement ou blesser un enfant, lui infliger des châtiments corporels excessifs, constituent des sévices physiques. Exemples spécifiques : secouer un enfant, le faire tomber, le frapper, le mordre et le brûler (par exemple, en l’ébouillantant ou en le brûlant avec des cigarettes).

Les enfants de tous âges peuvent subir des sévices physiques, mais les plus exposés sont les nourrissons et les enfants en bas âge. Les nourrissons et enfants en bas âge sont particulièrement exposés à un risque d’épisodes répétés de maltraitance car ils ne peuvent pas parler. Aussi, pendant ces périodes, les personnes qui s’occupent des enfants sont confrontées à des difficultés, car les enfants se retrouvent généralement dans certaines situations qui peuvent facilement frustrer ces personnes et leur faire perdre leur contrôle. Ces situations frustrantes incluent les accès de colère, l’apprentissage de la propreté, les habitudes de sommeil irrégulières et les coliques.

Les sévices physiques sont la cause la plus répandue des blessures graves à la tête chez les nourrissons. Les lésions abdominales dues à des maltraitances physiques sont plus fréquentes chez les enfants en bas âge que chez les nourrissons. Les nourrissons et les tout-petits sont également exposés à un risque accru de lésions de la tête et de la colonne vertébrale, car leur tête est plus grosse que leur corps et les muscles de leur cou sont plus faibles. Les sévices physiques (dont l’homicide) font partie des 10 premières causes de décès chez les enfants. En général, le risque de sévices physiques diminue au début de la scolarisation.

La pauvreté et le fait d’être jeune et parent isolé sont associés à des risques plus élevés de maltraitance physique. Le stress familial contribue à la maltraitance physique. Le stress familial peut être le résultat du chômage, de déménagements fréquents, d’isolement social familial ou amical, d’une ambiance de violence familiale. Les parents peuvent être plus facilement frustrés par les enfants qui ont des comportements difficiles (irritables, exigeants ou hyperactifs) ou qui ont des besoins spéciaux (déficits physiques ou développementaux) et, par conséquent, être plus abusifs physiquement.

La maltraitance physique est fréquemment déclenchée par une crise qui survient dans un contexte difficile. Une crise peut survenir suite à la perte d’emploi, un deuil familial, un problème disciplinaire. Les parents ayant un trouble lié à l’abus de substances peuvent agir de manière impulsive et incontrôlée envers leurs enfants. Les enfants dont les parents ont des troubles mentaux sont également exposés à un risque accru de maltraitance.

Les parents ayant été négligés ou maltraités lorsqu’ils étaient enfants peuvent ne pas être affectivement matures ou peuvent manquer de confiance en eux. Les parents maltraitants peuvent voir leurs enfants comme une source d’affection illimitée et inconditionnelle et compter sur eux pour le soutien qu’ils n’ont jamais reçu. Ils peuvent ainsi avoir des attentes irréalistes quant à ce que leurs enfants peuvent leur donner, ils peuvent se sentir facilement frustrés et avoir du mal à contrôler leurs impulsions, et ils peuvent être incapables de donner ce qu’ils n’ont jamais reçu.