Présentation des cancers de l’enfant

L’annonce du diagnostic de cancer et les traitements lourds qui s’ensuivent peuvent avoir un impact dramatique sur l’enfant et sa famille. Entretenir un sentiment de normalité pour l’enfant peut être difficile, en particulier parce que l’enfant peut fréquemment devoir être hospitalisé et se rendre chez le médecin ou dans un centre ambulatoire pour le traitement du cancer. Il est fréquent que les parents ressentent un stress écrasant lorsqu’ils s’efforcent de continuer à travailler, d’être attentifs aux frères et sœurs et de répondre aux nombreux besoins de leur enfant atteint d’un cancer (voir Problèmes de santé chroniques chez les enfants). La situation est encore plus difficile lorsque l’enfant est traité dans un centre spécialisé situé loin du domicile.

Le saviez-vous ?

Les enfants et les parents ont besoin d’une équipe soignante pour les aider à gérer les soins. Les pédiatres sont des médecins spécialisés dans les soins et traitements des bébés, enfants et adolescents. L’équipe doit généralement inclure les professionnels suivants :

Les spécialistes du cancer pédiatrique (oncologue pédiatre et radio-oncologue)

Une infirmière spécialisée en oncologie pédiatrique, infirmière qui s’occupe de l’enfant atteint d’un cancer et de sa famille et qui les informe

D’autres spécialistes nécessaires, comme un chirurgien pédiatre dûment spécialisé pour pratiquer l’exérèse ou la biopsie des cancers, un radiologue pédiatrique capable d’examiner les études de radiologie (imagerie) pratiquées chez les enfants cancéreux et un pathologiste doté de l’expertise nécessaire au diagnostic des cancers de l’enfant

Le médecin généraliste (pédiatre)

Des spécialistes de l’enfance, qui travaillent avec l’enfant et sa famille à l’hôpital et dans d’autres établissements pour les aider à surmonter les difficultés dues à l’hospitalisation, à la maladie et à l’invalidité

Un(e) assistant(e) social(e), qui peut fournir un soutien affectif et aider pour les aspects financiers des soins

Un enseignant, qui peut travailler avec l’enfant, l’école et l’équipe soignante pour s’assurer que l’éducation de l’enfant se poursuit

Un agent de liaison scolaire, qui peut également aider l’enfant et sa famille à interagir avec les enseignants et l’école

Un psychologue, qui peut aider l’enfant, les frères et sœurs et les parents avec leur santé mentale tout au long du traitement

De nombreuses équipes soignantes incluent également un porte-parole des parents. Un porte-parole des parents est un autre parent qui a eu un enfant cancéreux et qui peut offrir des conseils aux familles.

Les enfants chez qui un cancer vient d’être diagnostiqué doivent être évalués par une équipe d’oncologie génétique afin de détecter les mutations génétiques qui peuvent prédisposer au cancer ou peuvent avoir un impact sur le traitement.