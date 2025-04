Le succès du traitement dépend généralement du degré de risque (faible ou élevé) que présente la tumeur de l’enfant.

Pour les enfants âgés de plus de 3 ans, les chances de survie sans cancer pendant 5 ans sont d’environ 80 % s’il s’agit d’une tumeur à risque moyen et d’environ 60 à 70 % s’il s’agit d’une tumeur à risque élevé.

Pour les enfants âgés de 3 ans et plus jeunes, l’issue est plus difficile à prédire, mais le taux de survie global est faible. Chez environ 40 % de ces enfants, la tumeur s’est propagée lors du diagnostic. En outre, la radiothérapie est généralement retardée ou non réalisée dans cette tranche d’âge afin d’éviter les effets indésirables affectant le cerveau en cours de développement. Les enfants qui survivent présentent un risque de déficits mentaux sévères à long terme. Par exemple, le développement intellectuel est plus susceptible d’être affecté, et ils peuvent avoir des difficultés à apprendre, à se souvenir et à prendre des décisions.

Certains types de médulloblastomes ont un pronostic très favorable, avec une survie globale comprise entre 90 et 100 %.