L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) provoque des symptômes articulaires et parfois oculaires, cutanés ou les deux.

Les symptômes articulaires surviennent avec n’importe quelle forme d’AJI. Les articulations peuvent être raides au réveil. Elles sont souvent chaudes et enflées. La douleur peut se manifester plus tard, en étant cependant moins forte que l’on pourrait s’y attendre au regard de l’importance de l’œdème. La douleur peut s’accentuer lors du mouvement de l’articulation. Les enfants peuvent être réticents à marcher ou ils peuvent boiter. La douleur articulaire persiste durant des années si elle n’est pas traitée. Cependant, certains enfants ne ressentent aucune douleur.

L’enthésite peut causer une hypersensibilité au niveau du bassin, des hanches, de la colonne vertébrale, de la rotule, du tibia juste en dessous du genou, du tendon d’Achille et de la voûte plantaire.

L’inflammation oculaire peut survenir avec n’importe quelle forme d’AJI, mais elle est plus courante avec l’AJI pauci-articulaire et très rare avec l’AJI polyarticulaire avec facteur rhumatoïde positif et l’AJI systémique. L’inflammation touche habituellement l’iris de l’œil (iridocyclite). L’iridocyclite de l’AJI est normalement asymptomatique (sans douleur ni rougeur) mais elle entraîne parfois une vision floue et des pupilles irrégulières. Cependant, une iridocyclite non traitée peut entraîner des lésions, des cataractes, un glaucome et une perte de la vision irréversible. Dans de rares cas, les enfants atteints d’arthrite avec enthésite présentent une rougeur oculaire et ressentent une douleur et une hypersensibilité à la lumière.

Les anomalies cutanées surviennent principalement avec les AJI psoriasique et systémique. Les enfants atteints d’AJI psoriasique peuvent présenter des plaques rugueuses semblables au psoriasis sur la peau, les doigts et les orteils gonflés et les ongles piqués. Les enfants atteints d’AJI systémique développent parfois une éruption cutanée passagère caractérisée par des plaques plates, rosées ou saumonées, claires en leur centre, principalement sur le tronc et la partie supérieure des jambes ou des bras. Chaque éruption cutanée ne dure que quelques heures (souvent le soir avec de la fièvre) et elle ne survient pas toujours au même endroit.

L’AJI systémique provoque de la fièvre et de l’inflammation à d’autres sites que les articulations. Les enfants qui présentent une AJI systémique développent habituellement une fièvre élevée, et des éruptions cutanées apparaissent fréquemment avant la douleur articulaire et les œdèmes. La fièvre est intermittente et dure, habituellement, au moins 2 semaines. La température est, en général, plus élevée l’après-midi ou le soir (souvent supérieure ou égale à 39 °C), puis revient rapidement aux valeurs normales. Un enfant ayant de la fièvre peut se sentir fatigué et irritable. Une augmentation de volume du foie (hépatomégalie), de la rate (splénomégalie) et des ganglions (adénopathie) peut être observée. Parfois, l’inflammation se développe dans les membranes entourant le cœur (péricardite) ou les poumons (pleurite), ou à l’intérieur des poumons, ce qui entraîne une douleur thoracique. Cette inflammation peut entraîner l’accumulation de liquides autour du cœur, des poumons et d’autres organes.