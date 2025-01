Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Le syndrome de Turner est une anomalie des chromosomes sexuels dans lequel les petites filles naissent avec une absence partielle ou totale de l’un de leurs deux chromosomes X.

Le syndrome de Turner est causé par la délétion partielle ou totale de l’un des deux chromosomes X.

Les filles présentant ce syndrome sont généralement de petite taille, ont un excès de peau au niveau de la nuque et présentent des troubles de l’apprentissage et une absence de puberté.

Le diagnostic est confirmé par l’analyse des chromosomes.

Un traitement hormonal peut stimuler la croissance et initier la puberté.

Les chromosomes sont des structures situées à l’intérieur des cellules, qui contiennent l’ADN et de nombreux gènes. Les gènes sont des segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) qui contiennent le code pour une protéine spécifique qui fonctionne dans un ou plusieurs types de cellules de l’organisme. Les gènes contiennent des instructions qui déterminent le fonctionnement et l’aspect de l’organisme. (Voir Gènes et chromosomes pour une discussion au sujet de la génétique.)

Les chromosomes sexuels déterminent le sexe du fœtus. Une paire de chromosomes X et Y (XY) entraîne la formation d’organes masculins, et une paire de chromosomes X et X (XX) entraîne la formation d’organes féminins.

À l’échelle mondiale, le syndrome de Turner touche environ 1 nouveau-né fille sur 2 500. Une fausse couche spontanée survient pour presque tous les fœtus atteints.

Symptômes du syndrome de Turner Certains symptômes du syndrome de Turner sont manifestes à la naissance. D’autres ne deviennent apparents qu’après 6 ans, voire encore plus tard. Nourrissons De nombreux nouveau-nés atteints du syndrome de Turner ne présentent que des symptômes légers, d’autres ont un gonflement (lymphœdème) du dos des mains et du dessus des pieds. Un gonflement de la peau ou des plis flasques sont souvent observés au niveau de la nuque. Les malformations cardiaques comprennent le rétrécissement d’une partie de l’aorte (coarctation de l’aorte). D’autres anomalies fréquentes généralement observées plus tardivement comprennent un cou à l’aspect palmé (implantation de la peau étendue entre le cou et les épaules) et un thorax large avec des mamelons très espacés et tournés vers l’intérieur. Les nourrissons présentent un risque accru de développer un problème de la hanche appelé dysplasie coxofémorale. D’autres symptômes moins fréquents sont des paupières supérieures tombantes (ptôse), une implantation basse des cheveux sur la nuque, des grains de beauté (nævi) et des ongles peu développés. Enfants plus âgés, adolescents et femmes Chez la plupart des filles atteintes, les ovules en développement sont absents (dysgénésie gonadique) et du tissu conjonctif remplace les ovaires. Ces filles sont donc stériles. La dysgénésie gonadique provoque une absence de règles (aménorrhée) et de développement mammaire. Les filles peuvent ne pas passer par les changements de la puberté ou ne pas terminer leur puberté. Un petit nombre de filles ont une puberté et une fonction reproductrice normales. Environ 10 % des adolescentes touchées ont une scoliose. Syndrome de Turner Image © Springer Science+Business Media D’autres problèmes peuvent survenir. Même en l’absence d’une coarctation de l’aorte, une hypertension artérielle apparaît fréquemment. Les malformations rénales sont fréquentes. Des anomalies des vaisseaux sanguins au niveau de l’intestin entraînent parfois des saignements. Une perte auditive peut survenir, et le strabisme et l’hypermétropie sont courants. Les filles atteintes du syndrome de Turner sont plus susceptibles de développer une maladie cœliaque, une inflammation de la thyroïde et un diabète sucré, par rapport à la population générale. Les filles atteintes du syndrome de Turner causé par un certain type d’anomalie chromosomique sont exposées à un risque accru de développer une tumeur des ovaires appelée gonadoblastome, qui peut être cancéreuse (maligne). Elles souffrent souvent de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que de troubles de l’apprentissage avec des difficultés pour comprendre les liens visuels et spatiaux entre des objets, à planifier des tâches et à rester attentives. Elles obtiennent des scores faibles à certains tests et en mathématiques, mais ont des scores normaux, voire supérieurs à la moyenne, aux tests d’intelligence verbale. Un déficit intellectuel est rare. Les filles et femmes atteintes du syndrome de Turner sont souvent de petite taille par rapport aux autres membres de la famille, et l’obésité est fréquente.

Diagnostic du syndrome de Turner Apparence à la naissance

Analyses génétiques

Examens d’imagerie Le médecin peut évoquer un diagnostic du syndrome de Turner si le nouveau-né présente un lymphœdème ou un cou d’aspect palmé. Cependant, le syndrome peut être ignoré jusqu’à l’adolescence, au moment où la jeune fille est de petite taille, que sa puberté est retardée et qu’elle n’a pas de règles. Afin de confirmer le diagnostic, les médecins effectuent un test sanguin pour analyser les chromosomes. Les médecins réalisent une échocardiographie ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cœur afin de détecter d’éventuels problèmes cardiaques et des examens de dépistage sont effectués régulièrement.