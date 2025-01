Le syndrome de l’X fragile est dû à une anomalie génétique sur le chromosome X qui entraîne un déficit intellectuel et des troubles du comportement.

Les chromosomes sont des structures situées à l’intérieur des cellules, qui contiennent l’ADN et de nombreux gènes. Les gènes sont des segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) qui contiennent le code pour une protéine spécifique qui fonctionne dans un ou plusieurs types de cellules de l’organisme. Les gènes contiennent des instructions qui déterminent le fonctionnement et l’aspect corporels. (Voir Gènes et chromosomes pour une discussion au sujet de la génétique.)

Le syndrome de l’X fragile est la cause héréditaire la plus souvent diagnostiquée de déficit intellectuel, et les garçons sont plus souvent atteints que les filles. Chez les garçons, le syndrome de l’X fragile est la deuxième cause de déficit intellectuel après le syndrome de Down. Cependant, à l’inverse du syndrome de l’X fragile, le syndrome de Down n’est pas héréditaire dans la plupart des cas. (Pour de plus amples informations, voir la National Fragile X Foundation [Fondation nationale pour l’X fragile]).

Les symptômes du syndrome de l’X fragile sont provoqués par une anomalie au niveau d’un gène spécifique sur le chromosome X (voir Anomalies génétiques). Les personnes atteintes possèdent un nombre excessif de copies (plus de 200) d’un petit segment d’acide désoxyribonucléique (ADN). On considère que les personnes qui possèdent entre 55 et 200 copies supplémentaires présentent une prémutation, car même si elles ne sont pas atteintes du syndrome, leurs enfants présentent un risque accru d’en être atteints.

Symptômes du syndrome de l’X fragile Le syndrome peut provoquer des troubles physiques, intellectuels et comportementaux. Les caractéristiques physiques, souvent à peine perceptibles, comprennent un développement physique retardé, de grandes oreilles protubérantes, un menton et un front proéminents et, chez les garçons, des testicules de grande taille (plus manifestes après la puberté). La souplesse des articulations peut être augmentée et une maladie cardiaque (prolapsus de la valve mitrale) peut apparaître. Les enfants peuvent présenter un déficit intellectuel léger à modéré. Des comportements autistiques peuvent apparaître, dont la répétition de certaines paroles ou comportements, des contacts visuels insuffisants et une anxiété liée à la vie sociale. Les femmes qui présentent une prémutation peuvent avoir une ménopause précoce, parfois au milieu de la trentaine. Les personnes porteuses de la prémutation sont exposées à un risque de syndrome tremblements/ataxie associé à l’X fragile (STAXF), qui provoque des tremblements, une perte de la coordination, une déficience intellectuelle ultérieure et, avec le temps, une détérioration des fonctions cognitives.

Diagnostic du syndrome de l’X fragile analyses ADN Le syndrome de l’X fragile peut être dépisté par des analyses ADN réalisées après la naissance. (Voir également Technologies de séquençage de nouvelle génération.) Le diagnostic du syndrome de l’X fragile est généralement posé plus tard, après 6 ans ou à l’adolescence. Il est recommandé de rechercher le syndrome de l’X fragile chez les garçons atteints d’autisme et d’un déficit intellectuel, en particulier si la mère a des parents qui ont des problèmes similaires.

Traitement du syndrome de l’X fragile Ergothérapie et orthophonie

Parfois, des médicaments Une prise en charge précoce comprenant une rééducation orthophonique et une ergothérapie peut permettre à ces enfants d’améliorer leurs capacités. Chez certains enfants, l’administration de médicaments stimulants, d’antidépresseurs et d’anxiolytiques peut être bénéfique.