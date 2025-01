Présentation des anomalies chromosomiques et génétiques

Les anomalies d’une ou de plusieurs paires de bases de l’ADN dans un gène (voir la figure Structure de l’ADN créent une variante de ce gène qui peut affecter le fonctionnement du gène. Dans ce cas, la structure des chromosomes n’est pas altérée et l’anomalie n’est pas visible par analyse du caryotype ou d’autres tests chromosomiques. Des analyses génétiques plus poussées doivent alors être réalisées. Certaines variantes géniques ne causent aucun problème et certaines n’ont que peu de conséquences. En revanche, d’autres sont à l’origine de troubles graves tels que la drépanocytose, la mucoviscidose ou la dystrophie musculaire. De plus en plus souvent, les chercheurs identifient des défauts génétiques spécifiques qui sont responsables des maladies chez l’enfant.

On ne sait toujours pas comment la plupart des variantes se produisent, mais on pense que la plupart apparaissent spontanément. Certaines substances ou agents présents dans l’environnement sont capables d’endommager les gènes et de provoquer des variantes. Ces substances sont appelées agents mutagènes. Les agents mutagènes, tels que les radiations, les rayons ultraviolets et certains médicaments et produits chimiques, peuvent provoquer certains cancers et certaines malformations congénitales.

Une variante au niveau des gènes des spermatozoïdes ou d’un ovule peut être transmise du parent à l’enfant. Des variantes des gènes dans d’autres cellules peut provoquer une maladie qui ne sera pas transmise aux enfants (car les spermatozoïdes ou les ovules ne sont pas affectés). La présence de deux copies d’un gène anormal peut être à l’origine de maladies ou troubles graves, comme la mucoviscidose ou la maladie de Tay-Sachs. Parfois, des maladies peuvent survenir même lorsqu’une personne ne présente qu’une copie d’un gène anormal.