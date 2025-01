Asthme chez l’enfant

Les raisons pour lesquelles certains enfants développent un asthme demeurent imparfaitement comprises, mais de nombreux facteurs de risque ont été identifiés :

Facteurs héréditaires et prénataux

Exposition à des allergènes

Infections virales

Régime alimentaire

Si l’un des parents ou les deux sont asthmatiques, le risque d’asthme est accru chez les enfants. Les enfants dont les mères ont fumé au cours de la grossesse ont plus de risques de développer un asthme. L’asthme a également été associé à d’autres facteurs maternels comme le jeune âge à la naissance, une alimentation déséquilibrée et l’absence d’allaitement au sein. La prématurité et un faible poids à la naissance constituent aussi des facteurs de risque.

Aux États-Unis, les enfants vivant en zone urbaine, notamment les enfants issus d’un milieu socio-économique modeste, courent plus de risque de devenir asthmatique. Même si les connaissances actuelles sont imparfaites, il semblerait que des conditions de vie plus modestes, une plus grande exposition aux éléments déclencheurs et un moindre accès aux soins de santé contribuent à augmenter la fréquence de l’asthme dans ces populations. L’asthme touche un pourcentage plus élevé d’enfants d’origine ethnique noire non hispanique et portoricaine aux États-Unis.

Les enfants exposés très jeunes à de fortes concentrations de certains allergènes, tels qu’acariens de poussière et déjections de blattes, risquent davantage de développer de l’asthme. Cependant, les médecins ont remarqué que l’asthme est plus fréquent chez les enfants vivant dans des environnements très propres et hygiéniques, où ils sont exposés à moins de maladies infectieuses, que chez les enfants vivant dans des environnements où ils sont exposés à plus de maladies infectieuses. Les médecins pensent donc qu’il est possible que l’exposition pendant l’enfance à certaines substances et infections peut en fait aider le système immunitaire des enfants à apprendre à ne pas trop réagir aux déclencheurs.

La plupart des enfants qui font une crise d’asthme ou ceux ayant été hospitalisés pour de l’asthme ont une infection virale (généralement un rhinovirus ou un rhume). Les enfants qui souffrent d’une bronchiolite dans leur plus jeune âge présentent souvent un sifflement lorsqu’ils contractent ultérieurement une infection virale. Ce sifflement peut initialement être assimilé à un asthme, mais ces enfants ne courent pas plus de risques que les autres de développer un asthme au cours de leur adolescence.

L’alimentation peut être un facteur de risque. Les enfants ne consommant pas suffisamment de vitamines C et E et d’acides gras oméga-3 ou qui sont atteints d’obésité peuvent être exposés à un risque plus élevé d’asthme.