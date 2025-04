Utilisation de médicaments et de substances pendant l’allaitement

Certains médicaments et d’autres substances ne doivent pas être pris par les mères qui allaitent. À savoir :

Amphétamines

Médicaments chimiothérapiques (tels que la ciclosporine, la doxorubicine et le méthotrexate)

Chloramphénicol (un antibiotique)

Ergotamine (utilisée dans le traitement des migraines)

Lithium

Substances radioactives utilisées lors des procédures diagnostiques

Drogues illicites, telles que cocaïne, héroïne et phencyclidine (PCP)

Médicaments susceptibles d’interrompre la production de lait

Les médicaments qui suppriment la production de lait comprennent les œstrogènes, les contraceptifs oraux qui contiennent une dose élevée d'œstrogènes et un progestatif, la trazodone (un antidépresseur), et certains médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson (la bromocriptine et la lévodopa).

Si, lors de l’allaitement, il est nécessaire de prendre un médicament potentiellement nuisible chez l’enfant, il faut interrompre l’allaitement. Mais l’allaitement pourra être repris après l’arrêt du médicament. Au cours du traitement, la femme peut continuer à produire du lait, en l’aspirant par un tire-lait, il sera ensuite jeté.

Les femmes qui allaitent doivent consulter leur professionnel de santé concernant tout médicament qu’elles prennent ou sont sur le point de prendre.

Les femmes qui fument ne doivent pas allaiter leur enfant dans les 2 heures après avoir fumé et ne doivent jamais fumer en présence de leur enfant, qu’elles allaitent ou pas. Le fait de fumer réduit la production de lait et interfère avec la prise de poids normale de l’enfant.

L’alcool consommé en grande quantité peut rendre l’enfant somnolent et causer une sudation abondante. L’enfant pourrait ne pas grandir normalement en taille et prendre du poids de manière excessive. Boire jusqu’à un verre standard par jour ne semble pas léser le nouveau-né allaité, en particulier si la femme attend au moins 2 heures après avoir bu un verre pour allaiter.