Absence de règles

Le médecin pose d’abord des questions sur les antécédents médicaux, notamment sur l’historique menstruel. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de l’aménorrhée et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques de l’aménorrhée).

Concernant l’historique des règles, les médecins déterminent si l’aménorrhée est primaire ou secondaire, en demandant à la jeune fille ou à la femme si elle a déjà eu des règles. Si c’est le cas, il lui demande à quel âge elles sont apparues et quand les dernières menstruations ont eu lieu. Il lui demande également de décrire les règles :

Leur durée

Leur fréquence

Leur régularité

Leur régularité au cours des 3 à 12 derniers mois

Leur abondance

La présence de tension mammaire ou de changements de l’humeur liés aux règles

Si une jeune fille n’a jamais eu de règles, les médecins demandent :

Si les seins ont commencé à se développer et, le cas échéant, à quel âge

Si elle a eu une poussée de croissance et, le cas échéant, à quel âge

Si des poils au niveau du pubis et sous les bras (signes de puberté) sont apparus et, le cas échéant, à quel âge

Si un autre membre de la famille a eu des règles anormales

Ces informations permettent au médecin d’écarter certaines causes. Les informations portant sur l’existence de retard de la puberté et de maladies génétiques chez les membres de la famille aident le médecin à cerner si la cause provient ou non d’une maladie génétique.

Les médecins posent des questions sur les autres symptômes pouvant suggérer une cause et sur l’utilisation de médicaments (y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les compléments alimentaires et les opioïdes), l’exercice physique, les habitudes alimentaires et d’autres affections pouvant provoquer une aménorrhée.

Pendant l’examen clinique, les médecins déterminent si les caractères sexuels secondaires se sont développés. Un examen des seins est pratiqué. Un examen pelvien est effectué pour déterminer si les organes génitaux se développent normalement et pour rechercher toute malformation des organes reproducteurs.

Le médecin vérifie également les symptômes pouvant suggérer une cause, comme :

Un écoulement de lait provenant des deux mamelons : les causes possibles incluent les maladies hypophysaires et les médicaments qui augmentent les taux de prolactine (une hormone qui stimule la production de lait).

Des céphalées, une perte auditive, et une perte partielle de la vision ou une vision double : les causes possibles incluent les tumeurs hypophysaires ou de l’hypothalamus.

Le développement de caractères masculins, tels qu’une pilosité corporelle excessive, une réduction du timbre de la voix et une augmentation de la masse musculaire : les causes possibles incluent le syndrome des ovaires polykystiques, les tumeurs qui produisent les hormones masculines et l’utilisation de médicaments, tels que des hormones synthétiques masculines (androgènes), des antidépresseurs ou des hormones synthétiques féminines, appelées progestatifs, à fortes doses.

Les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, les sueurs nocturnes : les causes possibles incluent la ménopause précoce, un trouble qui provoque un dysfonctionnement des ovaires, une radiothérapie et une chimiothérapie.

Tremblements avec perte de poids ou léthargie avec prise de poids : ces symptômes suggèrent un trouble thyroïdien.

Érosion de l’émail des dents, hypertrophie des glandes salivaires situées dans les joues (glandes parotides) et inflammation de l’œsophage : Ces symptômes suggèrent un trouble des conduites alimentaires, comme l’anorexie mentale.