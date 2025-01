Afin de déterminer si une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire, les médecins contrôlent d’abord la tension artérielle et la température de la femme, et l’interrogent sur ses principaux symptômes, tels que les saignements vaginaux. Les médecins l’interrogent ensuite à propos de ses autres symptômes et de ses antécédents médicaux. Ils pratiquent également un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des douleurs pelviennes en début de grossesse).

Les médecins demandent de décrire la douleur :

Si elle a démarré soudainement ou progressivement

Si elle est située à un endroit précis ou étendue

Si le fait de bouger ou de changer de position aggrave la douleur

Si elle provoque des crampes, si elle est constante ou si elle va et vient

Les médecins posent également des questions concernant :

D’autres symptômes, tels que des saignements vaginaux, des pertes vaginales, un besoin fréquent ou impérieux d’uriner, des vomissements, des diarrhées et une constipation

Des évènements liés aux grossesses précédentes (antécédents obstétricaux), notamment aux grossesses elles-mêmes, aux fausses couches et aux interruptions volontaires de grossesse (avortement induit) pour raisons médicales ou autres

Facteurs de risque de fausse couche et de grossesse extra-utérine

L’examen clinique consiste principalement à réaliser un examen pelvien (examen des organes reproducteurs externes et internes, et parfois du rectum). Le médecin appuie aussi doucement sur l’abdomen pour voir si le fait d’exercer une pression cause une douleur.