Présentation des soins du post-partum

L’utérus est encore hypertrophié jusqu’à 4 semaines après l’accouchement. Il est principalement composé de muscle, qui continue à se contracter, ce qui réduit progressivement la taille de l’utérus jusqu’à ce qu’il retrouve sa taille normale. Ces contractions peuvent être douloureuses au cours des premiers jours suivant l’accouchement. Normalement, l’utérus peut encore être palpé à travers l’abdomen pendant 1 à 2 semaines après l’accouchement, jusqu’à ce qu’il soit suffisamment petit pour que la partie supérieure (fond) soit en dessous du niveau de l’os pubien. Elles sont exacerbées par l’allaitement. L’allaitement déclenche la production de l’ocytocine. Cette ocytocine stimule la montée de lait (réflexe d’émission du lait) et stimule également les contractions utérines.

La peau et les muscles de l’abdomen sont distendus et lâches après l’accouchement, et le tonus revient progressivement sur plusieurs semaines. Cependant, la peau abdominale et le tonus musculaire ne reviennent généralement pas à l’état d’avant la grossesse pendant plusieurs mois, indépendamment de l’activité physique. Même après plusieurs mois, chez de nombreuses femmes, l’abdomen continue à être plus proéminent qu’avant la grossesse.

Les vergetures de la peau de l’abdomen ou des seins ne disparaissent pas, mais elles peuvent s’atténuer progressivement sur une année.

De nombreuses femmes perdent leurs cheveux au cours des premières semaines suivant l’accouchement. Elles peuvent voir tous les cheveux perdus sur leur peigne ou leur brosse, ou dans le siphon de la douche. Pendant la grossesse, comme le taux d’œstrogènes plus élevé entraîne une diminution du nombre de follicules pileux en phase de repos (chute des cheveux pendant cette phase), les cheveux sont plus épais qu’à la normale. Cependant, après l’accouchement, le taux d’œstrogènes et le cycle de croissance des cheveux reviennent à la normale et les cheveux excédentaires tombent.