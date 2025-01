La ménopause correspond à l’arrêt définitif des règles, de l’ovulation et de la fertilité.

Pendant plusieurs années avant et juste après la ménopause, les taux d’œstrogènes varient grandement, les règles deviennent irrégulières et des symptômes (tels que des bouffées de chaleur) peuvent survenir.

La ménopause est diagnostiquée lorsqu’une femme n’a plus ses règles depuis un an ; il n’est généralement pas nécessaire de procéder à des analyses sanguines pour le confirmer.

Certaines mesures, y compris l’hormonothérapie ou d’autres médicaments, peuvent soulager les symptômes.

Après la ménopause, la densité osseuse diminue.

Chez les femmes en âge de procréer, les règles s’inscrivent dans des cycles d’environ un mois, la libération d’un ovule par l’ovaire (ovulation) au milieu du cycle (environ 2 semaines après le premier jour des règles précédentes). Pour que ce cycle soit régulier, les ovaires doivent produire des hormones, les œstrogènes et la progestérone, en quantité suffisante.

La ménopause intervient lorsque, avec le vieillissement, les ovaires cessent de produire des œstrogènes et de la progestérone. Pendant les années qui précèdent la ménopause, la production d’œstrogènes et de progestérone devient fluctuante, et les règles et l’ovulation s’espacent. Enfin, les règles s’estompent, l’ovulation cesse définitivement et la grossesse n’est plus possible naturellement. Il n’est possible d’identifier les dernières règles d’une femme qu’après coup, c’est-à-dire après une absence de règles (aménorrhée) d’au moins 1 an. Les femmes qui n’ont aucun désir de grossesse doivent continuer leur contraception durant 1 an après les dernières règles.

Le vieillissement du système reproducteur féminin avant et après la ménopause est décrit par stades :

Le stade de la reproduction comprend la période comprise entre les premières règles et la transition ménopausique.

La transition ménopausique est la phase qui conduit aux dernières règles. Elle se caractérise par des changements dans la régularité des règles. La transition ménopausique dure de 4 à 8 ans. Elle dure plus longtemps chez les femmes qui fument et chez celles qui sont plus jeunes au moment où la transition commence. Les recherches montrent que, en moyenne, les femmes d’origine ethnique noire connaissent plus d’années de transition ménopausique que les femmes d’origine ethnique blanche.

La périménopause fait partie de la transition ménopausique et désigne les quelques années précédant et l’année suivant les dernières règles. Le nombre d’années de périménopause avant les dernières règles varie considérablement. Au cours de la périménopause, les taux d’œstrogènes et de progestérone fluctuent fortement et finissent par diminuer de manière significative, mais d’autres hormones subissent aussi des variations (comme la testostérone). On pense que les symptômes de la ménopause ressentis par de nombreuses femmes dans la quarantaine sont liés à ces fluctuations hormonales.

La ménopause désigne la période qui suit les dernières règles.

Dans les pays occidentaux, l’âge moyen de la ménopause est d’environ 51 ans. Elle peut cependant survenir dans des conditions normales dès 45 ans (voire 40 ans) et jusqu’à 55 ans ou plus tard. La ménopause survient parfois plus tôt chez les femmes qui :

Tabagisme

Vivent à haute altitude

Souffrent de malnutrition.

Présentent une maladie auto-immune

La ménopause est dite précoce lorsqu’elle survient avant l’âge de 40 ans. La ménopause précoce est également appelée insuffisance ovarienne précoce ou insuffisance ovarienne primaire.

Le saviez-vous ?

Symptômes de la ménopause Symptômes de la périménopause Au cours de la périménopause, les symptômes peuvent être légers, modérés ou sévères, ou il peut n’y avoir aucun symptôme. Les symptômes peuvent durer de 6 mois à 10 ans environ, voire plus longtemps. Parfois, les symptômes que l’on pense être dus à la ménopause peuvent être causés par d’autres problèmes médicaux. Si les symptômes apparaissent et que le moment ne correspond pas à la ménopause ou si les symptômes ne s’améliorent pas avec les mesures utilisées pour les symptômes de la ménopause, la femme doit discuter des autres causes possibles avec un professionnel de santé. Le premier symptôme est une irrégularité des règles. Généralement, les règles sont plus fréquentes, puis se raréfient, mais tous les scénarios sont possibles. Les règles peuvent durer plus longtemps ou être plus courtes et être plus ou moins abondantes. Elles peuvent disparaître pendant des mois puis réapparaître et être régulières. Chez certaines femmes, les règles sont régulières jusqu’à la ménopause. Des bouffées de chaleur sont observées chez 75 à 85 % des femmes. Les bouffées de chaleur commencent généralement avant l’arrêt des règles. Elles durent généralement près de 7,5 ans en moyenne, mais peuvent durer plus de 10 ans. Les recherches montrent que, en moyenne, les femmes d’origine ethnique noire présentent des bouffées de chaleur plus fréquemment et sur une plus longue période que les femmes d’origine ethnique asiatique, hispanique ou blanche. Généralement, les bouffées de chaleur s’atténuent et se raréfient au fur et à mesure du temps. On ne connaît pas leur cause, mais les bouffées de chaleur pourraient être liées à une réinitialisation du thermostat du cerveau (l’hypothalamus) qui contrôle la température du corps. En conséquence, une toute petite hausse de température peut accentuer la sensation de chaleur. Les bouffées de chaleur pourraient être liées aux fluctuations des taux d’hormones. Pendant une bouffée de chaleur, il se produit une dilatation des vaisseaux sanguins localisés à la surface de la peau (vasodilatation). La conséquence de cette vasodilatation est une augmentation du flux sanguin qui provoque, notamment au niveau de la tête et du cou, une rougeur et une sensation de chaleur (bouffée). Les femmes ressentent de la chaleur et leur transpiration est abondante. Les bouffées de chaleur peuvent parfois provoquer un rougissement. Les bouffées de chaleur durent de 30 secondes à 5 minutes et sont suivies par des frissons. Les suées nocturnes sont des bouffées de chaleur qui se produisent la nuit. D’autres symptômes peuvent survenir dans la période de périménopause ou de ménopause. Les variations des taux d’hormones qui surviennent à ce moment-là peuvent provoquer les symptômes suivants : Sensibilité mammaire

Sautes d’humeur

Aggravation des migraines qui surviennent juste avant, pendant ou après les règles (migraines menstruelles) Une dépression, une irritabilité, une angoisse, une nervosité, des troubles du sommeil (allant jusqu’à l’insomnie), des difficultés de concentration, des céphalées et une fatigue peuvent également survenir. De nombreuses femmes ressentent ces symptômes pendant la périménopause. Bien que ces symptômes puissent être liés à d’autres facteurs (comme le vieillissement lui-même ou un trouble), ils sont souvent aggravés par les fluctuations hormonales et la diminution des œstrogènes pendant la périménopause. Des suées nocturnes peuvent troubler le sommeil, contribuant à la fatigue, à l’irritabilité, à la perte de concentration et aux changements d’humeur. Dans de tels cas, ces symptômes peuvent être indirectement liés à la ménopause (par les suées nocturnes). Les troubles du sommeil sont cependant fréquents durant la ménopause, même chez les femmes qui ne souffrent pas de bouffées de chaleur. Les angoisses du milieu de vie (comme des difficultés avec des enfants adolescents, des inquiétudes à propos du vieillissement, le fait de s’occuper de parents âgés et des changements dans les relations maritales) peuvent contribuer aux troubles du sommeil. Par conséquent, le lien entre la fatigue, l’irritabilité, la perte de concentration et les sautes d’humeur et la ménopause est moins évident. Symptômes après la ménopause De nombreux symptômes de la périménopause, bien que gênants, sont moins fréquents et moins intenses après la ménopause. Toutefois, la diminution des taux d’œstrogènes entraîne des changements qui peuvent continuer à nuire à la santé (par exemple, l’augmentation des risques d’ostéoporose). Ces changements peuvent empirer, à moins que des mesures ne soient prises pour prévenir leur apparition. Ces changements peuvent affecter : Système reproducteur : La muqueuse vaginale devient plus fine, plus sèche et moins élastique (on parle d’atrophie vaginale). Ces changements peuvent rendre les rapports sexuels douloureux. D’autres parties de l’anatomie féminine (les petites lèvres, le clitoris, l’utérus et les ovaires) diminuent de taille. En général, l’appétit sexuel (libido) diminue avec l’âge. La plupart des femmes peuvent encore connaître l’orgasme, mais certaines ont besoin de plus de temps pour atteindre l’orgasme ou ont l’impression que leur orgasme est moins intense.

Voies urinaires : la muqueuse de l’urètre s’amincit, et l’urètre devient plus petit. En raison de ces changements, il est plus facile pour les micro-organismes d’entrer dans le corps, ce qui augmente le risque d’infections des voies urinaires chez certaines femmes. Une femme présentant une infection des voies urinaires peut ressentir une sensation de brûlure lors de la miction. Après la ménopause, les femmes peuvent parfois éprouver un besoin soudain d’uriner (urgence urinaire), ce qui entraîne parfois une incontinence par impériosité (fuite de petites ou grandes quantités d’urine). L’incontinence urinaire devient plus courante et grave avec l’âge. Toutefois, l’incidence de la ménopause sur l’incontinence n’est pas clairement définie. De nombreux autres facteurs, tels que les conséquences de l’accouchement, l’obésité et le recours à un traitement hormonal, peuvent contribuer à l’incontinence.

Peau : la diminution des taux d’œstrogènes ainsi que le vieillissement en lui-même entraînent une diminution des quantités de collagène (protéine qui renforce la peau) et d’élastine (protéine qui confère à la peau son élasticité). La peau peut ainsi devenir plus fine, plus sèche, moins élastique et plus sujette aux lésions.

Os : la diminution des taux d’œstrogènes est souvent associée à une diminution de la densité osseuse et parfois à une ostéoporose, car les œstrogènes jouent un rôle important dans le maintien de la structure osseuse. L’os s’affaiblit, devient plus fragile, et le risque de fracture augmente. Au cours des 5 premières années qui suivent le début de la ménopause, la densité osseuse diminue rapidement. Par la suite, elle diminue au même rythme que chez les hommes (soit d’environ 1 à 3 % par an).

Taux de cholestérol (lipide) : après la ménopause, les taux de cholestérol LDL (lipoprotéines de faible densité), dit mauvais cholestérol, augmentent. Les taux de cholestérol HDL (lipoprotéines de haute densité), dit bon cholestérol, restent quasiment les mêmes qu’avant la ménopause. Cette augmentation du cholestérol LDL peut en partie expliquer la fréquence plus élevée d’athérosclérose et donc des maladies coronariennes après la ménopause. En revanche, on ignore si ces modifications résultent du vieillissement ou de la diminution des taux d’œstrogènes après la ménopause. Jusqu’à la ménopause, les taux élevés d’œstrogènes paraissent jouer un rôle protecteur vis-à-vis des maladies coronariennes. Muqueuse vaginale (avant et après la ménopause) Image Effets de la ménopause sur le vagin Image GUNILLA ELAM/SCIENCE PHOTO LIBRARY Certaines femmes ménopausées présentent un syndrome de la bouche brûlante. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause est un terme assez récent et plus précis permettant de désigner les symptômes affectant le vagin et les voies urinaires causés par la ménopause. Ces symptômes comprennent une sécheresse vaginale, des douleurs pendant les rapports sexuels, une urgence urinaire et des infections des voies urinaires. Le saviez-vous ?

Diagnostic de la ménopause Schéma des règles récentes

Rarement, des analyses de sang pour mesurer les taux d’hormones Chez la plupart des femmes, la ménopause peut être diagnostiquée après 1 année complète sans règles. Aucun examen de laboratoire n’est donc généralement nécessaire. Le moment de l’arrêt de la ménopause est décrit en fonction de l’âge, comme suit : Ménopause prématurée : 39 ans ou moins

Ménopause précoce : entre 40 et 45 ans

Ménopause (tranche d’âge habituelle) : 46 ans ou plus Si la ménopause survient avant l’âge de 45 ans ou si le schéma menstruel n’est pas clair (par exemple, les règles s’arrêtent pendant plusieurs mois, puis des saignements surviennent), des examens peuvent être réalisés pour rechercher des troubles qui peuvent perturber les règles. Si des analyses de sang sont nécessaires pour confirmer la ménopause, elles mesurent les taux d’hormone folliculo-stimulante (FSH), qui stimule la production d’œstrogènes et de progestérone par les ovaires. Parfois, les médecins procèdent à un examen pelvien pour vérifier la présence de changements typiques du vagin, qui confirment le diagnostic de ménopause, ou dans le cadre de l’évaluation si une femme présente des symptômes gênants (tels qu’une sécheresse vaginale ou des douleurs pendant les rapports sexuels).

Traitement de la ménopause Thérapie cognitivo-comportementale

Hypnose clinique

Médicaments non hormonaux

Hormonothérapie Les femmes pourront mieux supporter les symptômes si elles comprennent ce qui se passe pendant la ménopause. Il peut leur être utile de discuter avec d’autres femmes de ce qu’elles ont vécu pendant la ménopause ou avec leur médecin. Le traitement de la ménopause consiste à en soulager les symptômes, tels que les bouffées de chaleur, les problèmes de sommeil, les changements d’humeur et la sécheresse vaginale. En dehors des traitements hormonaux, certaines mesures peuvent être efficaces : Hypnose par un professionnel de santé qualifié, afin de soulager les bouffées de chaleur

Thérapie cognitivo-comportementale La thérapie cognitivo-comportementale a été adaptée pour être utilisée lors de la transition vers la ménopause et après. Elle peut permettre de contrôler les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Si ces mesures ne sont pas efficaces, un traitement hormonal (œstrogène, progestogène, ou les deux) peut être utile. Les progestogènes désignent à la fois la progestérone naturelle et de synthèse (une hormone féminine) Les progestatifs, eux, ne désignent que la progestérone de synthèse. Il existe également des médicaments non hormonaux qui peuvent soulager les symptômes, tels que deux types d’antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline), de nouveaux médicaments appelés antagonistes des récepteurs de la neurokinine, le médicament pour la vessie hyperactive (oxybutynine) ou le médicament anticonvulsivant (gabapentine). Outre le traitement des symptômes de la ménopause, les femmes ménopausées doivent faire l’objet d’un dépistage de l’ostéoporose si elles répondent aux critères suivants : Risque élevé de fracture osseuse (par exemple, femmes ayant des antécédents familiaux d’ostéoporose)

Antécédents de troubles alimentaires, faible indice de masse corporelle (IMC), utilisation chronique de corticoïdes, pontage gastrique, maladie de Crohn, syndrome de malabsorption ou antécédents de fracture de fragilité ou d’autres facteurs de risque

Être âgé(e) de 65 ans ou plus Mesures générales Des mesures générales telles que des méthodes de refroidissement (par exemple, utiliser des ventilateurs, porter des vêtements légers), éviter les déclencheurs (comme l’alcool ou les aliments épicés) et des modifications du régime alimentaire peuvent aider certaines femmes. La pleine conscience, l’exercice physique ou le yoga peuvent améliorer le sommeil ou le sentiment général de bien-être. Cependant, la recherche a donné des résultats mitigés sur toutes ces mesures générales, et leur efficacité n’a pas été prouvée, c’est pourquoi de nombreux experts de la ménopause ne les recommandent pas. Afin de contrôler les troubles du sommeil, il est préférable d’adopter des habitudes permettant de se calmer avant d’aller se coucher et de retrouver le sommeil en cas de sueurs nocturnes. Mettre en place de bonnes habitudes de sommeil et pratiquer une activité physique permet d’améliorer la qualité du sommeil. Les exercices de Kegel peuvent permettre d’améliorer le contrôle de la vessie. Lors de ces exercices, la femme contracte ses muscles pelviens comme si elle devait se retenir d’uriner. On peut lui apprendre comment utiliser le biofeedback pour apprendre à contrôler ses muscles pelviens. Le biofeedback est une méthode permettant de mettre les processus biologiques inconscients sous contrôle conscient. Il consiste à utiliser des appareils électroniques pour mesurer et rapporter à la conscience des informations sur ces processus. Autres mesures pouvant être utiles : Limiter le volume de liquide ingéré à certains moments (par exemple, avant de sortir et 3 ou 4 heures avant le coucher)

Éviter les aliments qui irritent la vessie (tels que les boissons contenant de la caféine et les aliments épicés ou salés) Si la sécheresse vaginale est gênante ou rend les rapports sexuels douloureux, un lubrifiant vaginal en vente libre peut être utile. Chez certaines femmes, l’application d’une crème hydratante vaginale tous les jours ou quelques fois par semaine est utile. Le maintien de l’activité sexuelle ou la masturbation stimulent l’irrigation sanguine du vagin et des tissus environnants et la préservation de l’élasticité des tissus. Médicaments non hormonaux Plusieurs types de médicaments permettent de soulager certains symptômes de la ménopause. Deux médicaments sont approuvés par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) pour le traitement des bouffées de chaleur : le sel de paroxétine (un antidépresseur) et le fézolinétant (antagoniste des récepteurs de la neurokinine). D’autres antidépresseurs (tels que la desvenlafaxine, la fluoxétine, la sertraline ou la venlafaxine) et un médicament utilisé pour traiter la vessie hyperactive (oxybutynine) sont assez efficaces pour soulager les bouffées de chaleur. Les antidépresseurs peuvent également être efficaces dans le traitement de la dépression, de l’anxiété et de l’irritabilité. La gabapentine, un médicament utilisé pour traiter l’épilepsie ou la douleur chronique, peut également être utile. Cependant, l’hormonothérapie est plus efficace que tous ces médicaments. Des somnifères sont parfois prescrits pour pallier les insomnies. Tableau Certains médicaments utilisés pour traiter les symptômes et les effets de la ménopause Tableau Compléments alimentaires ou à base de plantes Pour tenter de soulager les bouffées de chaleur, l’irritabilité et les sautes d’humeur, certaines femmes prennent des compléments alimentaires et à base de plantes, tels que des produits à base de soja, de l’équol (un dérivé du soja), de l’actée à grappes noires et d’autres plantes médicinales (comme le dong quai, l’onagre et le ginseng), ainsi que des cannabinoïdes. Cependant, la recherche a donné des résultats mitigés sur toutes ces mesures générales, et leur efficacité n’a pas été prouvée, c’est pourquoi de nombreux experts de la ménopause ne les recommandent pas. De plus, ces remèdes ne sont pas réglementés comme le sont les médicaments sur ordonnance. Il n’y a donc pas d’exigences concernant la déclaration d’informations exactes et complètes sur la sécurité d’emploi, l’efficacité et les ingrédients (voir Présentation des compléments alimentaires/Sécurité et efficacité). Certains compléments (par exemple le kawa) peuvent être dangereux. De plus, certaines substances peuvent interagir avec d’autres médicaments aggravant certains troubles. Les inquiétudes concernant les traitements hormonaux standards ont augmenté l’intérêt porté aux hormones obtenues à partir de plantes telles que l’igname et le soja. Ces hormones présentent pratiquement la même structure moléculaire que les hormones produites par l’organisme et sont donc appelées hormones bio-identiques. De nombreuses hormones utilisées dans le cadre des traitements hormonaux standards sont également des hormones dites bio-identiques dérivées des plantes. Les experts de la ménopause recommandent de recourir aux hormones utilisées dans le cadre des traitements hormonaux standard, car elles ont été testées et approuvées, et leur utilisation est étroitement surveillée. Il arrive qu’un pharmacien adapte la fabrication (à partir de composés) des hormones bio-identiques en fonction de l’ordonnance du professionnel de santé. Il s’agit d’hormones bio-identiques composées. Leur production n’est pas bien réglementée. C’est pourquoi elles existent sous de nombreuses doses, combinaisons et formulations, variant la pureté, la consistance et la puissance de ces produits. Les hormones bio-identiques composées sont souvent commercialisées comme substitut du traitement hormonal standard, parfois avec l’affirmation qu’elles constituent un traitement meilleur et plus sûr que l’hormonothérapie standard. Il n’existe toutefois aucune preuve d’une efficacité et d’une sécurité supérieures à celles d’un traitement hormonal standard. Les femmes ignorent parfois que les produits hormonaux bio-identiques composés comportent les mêmes risques que les hormones standards. Les femmes qui envisagent de prendre ces produits hormonaux composés doivent en discuter avec leur médecin.