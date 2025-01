Stades du développement fœtal

Environ 6 jours après la fécondation, le blastocyste se fixe à la paroi de la cavité utérine, généralement vers le haut. Ce processus, appelé nidation, se termine 9 à 10 jours après la fécondation.

La paroi du blastocyste a l’épaisseur d’une cellule, sauf dans une zone, où son épaisseur est de trois ou quatre cellules. Les cellules internes présentes dans la zone épaisse donnent naissance à l’embryon, et les cellules externes creusent la paroi de l’utérus et deviennent le placenta. Ce dernier produit plusieurs hormones qui contribuent à maintenir la grossesse, telles que la gonadotrophine chorionique humaine, une hormone qui empêche les ovaires de libérer des ovules et les stimule afin qu’ils produisent continuellement des œstrogènes et de la progestérone. De plus, le placenta véhicule l’oxygène et les substances nutritives de la mère au fœtus et les déchets du fœtus à la mère.

Certaines des cellules placentaires se développent pour former une couche externe de membranes (chorion) qui entourent le blastocyste en cours de développement. D’autres cellules se développent pour former une couche interne de membranes (amnios), formant le sac amniotique. Une fois le sac formé (au bout d’environ 10 à 12 jours), le blastocyste devient un embryon. Ce dernier se remplit d’un liquide clair (le liquide amniotique), et se développe pour envelopper l’embryon qui va flotter à l’intérieur.