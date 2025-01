Modifications physiques au cours de la grossesse

Au cours de la grossesse, le cœur est davantage sollicité, car avec la croissance du fœtus, il faut amener une plus grande quantité de sang vers l’utérus. Vers la fin de la grossesse, l’utérus reçoit un cinquième du volume sanguin de la femme enceinte.

Au cours de la grossesse, la quantité de sang pompée par le cœur (débit cardiaque) augmente de 30 à 50 % et, ainsi, la fréquence cardiaque au repos augmente d’une fréquence normale de 70 battements par minute avant la grossesse à 90 battements par minute au maximum. Au décours d’un exercice physique, le débit et la fréquence cardiaques augmentent davantage chez une femme enceinte. À environ 30 semaines de grossesse, le débit cardiaque diminue légèrement. Puis, pendant le travail, il augmente encore de 30 %. Après l’accouchement, il diminue rapidement au début, puis plus lentement. Il redevient normal 6 semaines environ après l’accouchement.

Des souffles cardiaques et des irrégularités du rythme cardiaque peuvent apparaître, car le cœur travaille davantage. de tels changements sont normaux pendant la grossesse. Parfois, une femme enceinte peut ressentir ces irrégularités, et elle doit en discuter avec son médecin pour déterminer si des examens pour des troubles cardiaques sont nécessaires. Certains bruits et rythmes cardiaques anormaux nécessitent un traitement.

La tension artérielle diminue généralement au cours du second trimestre, mais peut retourner à des valeurs normales au cours du troisième trimestre.

Le volume de sang augmente de presque 50 % au cours de la grossesse. La quantité de liquide présent dans le sang augmente davantage que les globules rouges (qui transportent l’oxygène). Par conséquent, même s’il y a plus de globules rouges, les analyses de sang indiquent une légère anémie, ce qui est normal. Pour des raisons non élucidées, le nombre de globules blancs (qui combattent les infections) augmente légèrement pendant la grossesse et de façon plus importante au cours du travail et dans les premiers jours qui suivent l’accouchement.

L’augmentation de volume de l’utérus exerce une pression sur les veines de la région pelvienne et peut ralentir le retour du sang des jambes et de la région pelvienne vers le cœur. Par conséquent, le gonflement (œdème) des pieds et des chevilles est fréquent. Cependant, un gonflement sévère des pieds ou des mollets, des cuisses, des mains ou du visage doit être signalé immédiatement au médecin.

Des varices apparaissent fréquemment sur les membres inférieurs et dans la région qui entoure l’ouverture vaginale (vulve), ce qui peut provoquer une certaine gêne.

Les mesures suivantes permettent non seulement de soulager la gêne occasionnée, mais réduisent également le gonflement des jambes et favorisent la disparition des varices après l’accouchement :

Porter des bas de contention

Se reposer fréquemment avec les jambes surélevées

Se coucher sur le côté gauche

Le décubitus gauche diminue la pression que l’utérus exerce sur la veine principale qui ramène le sang de nos membres inférieurs. Par conséquent, le flux sanguin s’améliore.