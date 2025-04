Maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale pendant la grossesse

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

Pendant la grossesse, une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale peut survenir. Une intervention chirurgicale majeure, notamment au niveau de l’abdomen, augmente le risque de travail prématuré et peut provoquer une fausse couche, surtout en début de grossesse. Par conséquent, si cela est possible, une intervention chirurgicale est généralement reportée. Cependant, si elle est nécessaire, une intervention devrait être réalisée sans délai et reste généralement raisonnablement sûre.

Appendicite Si une appendicite se développe pendant la grossesse, l’intervention pour retirer l’appendice (appendicectomie) est effectuée immédiatement, car la rupture de l’appendice peut être fatale. Il y a peu de risques qu’une appendicectomie produise des lésions du fœtus ou entraîne une fausse couche. Cependant, une appendicite peut être difficile à diagnostiquer au cours de la grossesse. Les crampes dues à l’appendicite ressemblent aux contractions utérines, fréquentes pendant la grossesse. De plus, avec l’évolution de la grossesse, l’appendice est déplacé vers le haut de l’abdomen, si bien que la localisation de la douleur due à l’appendicite peut ne pas correspondre à celle attendue. Si les femmes présentent des symptômes pouvant indiquer une appendicite, elles doivent les signaler à leur médecin. Ces symptômes comprennent une douleur abdominale qui dure plus de 6 heures, en particulier si elle s’accompagne de nausées et de vomissements.

Maladie de la vésicule biliaire : En cas d’inflammation de la vésicule biliaire (en général en raison de calculs biliaires obstruant la vésicule), les médecins prescrivent des antalgiques contre la douleur et l’administration de liquides au moyen d’un cathéter inséré dans une veine. Les patientes ne sont pas autorisées à manger tant que l’inflammation persiste. Si une infection se développe, des antibiotiques sont prescrits. Si aucune amélioration n’est constatée, on recourt alors à la chirurgie.

Kyste ovarien : Les kystes ovariens non cancéreux (bénins) sont fréquents en début de grossesse. Dans les cas où un kyste ovarien persiste pendant la grossesse, l’intervention est en général repoussée après la 14e semaine de grossesse. Le kyste produit des hormones qui favorisent la grossesse et disparaît souvent sans aucun traitement. Cependant, si un kyste ou une autre masse augmente de volume, est très sensible au toucher ou présente certaines caractéristiques (observées à l’échographie), il pourrait s’avérer nécessaire de recourir à la chirurgie avant la 14e semaine. Ces masses peuvent être malignes.