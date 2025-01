La cause du trouble de l’intérêt/de l’excitation sexuels est souvent inconnue. Les causes connues sont :

Facteurs psychologiques, tels que le manque de communication entre les partenaires et d’autres problèmes relationnels, la dépression, l’anxiété, une image négative de soi sur le plan sexuel, le stress et les distractions

Expériences sexuelles insatisfaisantes

Facteurs physiques, tels que certains troubles chroniques, la ménopause, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, certains médicaments, la fatigue et la faiblesse

Certains troubles chroniques (tels que le diabète ou la sclérose en plaques) peuvent endommager les nerfs, ce qui réduit l’afflux sanguin vers la sphère génitale et/ou les sensations.

L’usage de certains médicaments, dont les antidépresseurs (en particulier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), les opioïdes, certains anticonvulsivants et les bêtabloquants, peut diminuer le désir sexuel, tout comme le fait de consommer trop d’alcool.

De nombreuses femmes présentent une diminution de l’intérêt sexuel après la ménopause en raison du processus de vieillissement naturel ou de l’ablation chirurgicale des ovaires (oophorectomie). Les taux d’œstrogènes et de progestérone diminuent significativement après la ménopause. La testostérone diminue progressivement avec l’âge, mais ne change pas soudainement à la ménopause.

Dans l’ensemble, le trouble de l’intérêt/de l’excitation sexuels est néanmoins aussi courant chez la femme jeune et en bonne santé que chez la femme plus âgée. Toutefois, les modifications des taux d’hormones sexuelles provoquent parfois une perte d’intérêt. Par exemple, chez la femme jeune et en bonne santé, les baisses soudaines des taux d’hormones sexuelles, comme dans les premières semaines qui suivent l’accouchement, provoquent une baisse de l’intérêt sexuel. Chez la femme dans la cinquantaine et la femme plus âgée, le désir sexuel peut décroître, mais la corrélation entre la baisse du désir et les hormones n’a pas encore été prouvée.

La baisse du taux d’œstrogènes qui survient lors de la ménopause peut être responsable d’un syndrome génito-urinaire de la ménopause (qui provoque des symptômes au niveau du vagin, de la vulve et des voies urinaires). Lorsque ce syndrome est présent, les tissus du vagin peuvent devenir fins et secs, et perdre en élasticité. Le rapport sexuel peut alors être une source de gêne ou de douleur. Les femmes atteintes de ce syndrome peuvent également ressentir un besoin impérieux d’uriner (urgence urinaire) et présenter des infections fréquentes des voies urinaires. Ces symptômes altèrent l’intérêt pour les rapports sexuels.

Une stimulation sexuelle inadéquate peut également contribuer à un trouble de l’intérêt/de l’excitation sexuels.