Douleur génitopelvienne/trouble de la pénétration

Les lubrifiants et hydratants vaginaux comprennent les huiles végétales (comme l’huile de coco), les lubrifiants à base de silicone et les produits à base d’eau. Les lubrifiants à base d’eau s’assèchent rapidement et peuvent nécessiter plusieurs applications, mais ils sont préférables à la vaseline et aux autres lubrifiants à base d’huile. Les lubrifiants à base d’huile ont tendance à assécher le vagin et peuvent endommager les moyens de contraception à base de latex tels que les préservatifs ou les diaphragmes. Ils ne doivent pas être utilisés avec les préservatifs. Les lubrifiants à base de silicone peuvent être utilisés avec les préservatifs et les diaphragmes, tout comme les lubrifiants à base d’eau. Les femmes peuvent demander à leur médecin le type de lubrifiant le plus adapté à leur cas.

Les mesures générales pour la santé vaginale consistent à porter des sous-vêtements en coton, éventuellement ne pas porter de sous-vêtements pendant le sommeil, à se laver uniquement avec de l’eau ou un savon doux, et à ne pas utiliser de douches vaginales ou de déodorants vaginaux en vente libre.

Pour traiter la douleur génitopelvienne/le trouble de la pénétration, les médecins ou autres membres de l’équipe médicale vont souvent :

Encourager la femme ou le couple à développer des activités sexuelles satisfaisantes sans pénétration et lui enseigner comment faire

Aborder les problèmes émotionnels qui contribuent à la douleur chronique et qui en résultent

Si possible, traiter toute anomalie physique qui contribue à la douleur (comme l’endométriose ou les infections vaginales)

Traiter la contraction involontaire des muscles pelviens (hypertonicité musculaire pelvienne)

Traiter les troubles de l’intérêt/de l’excitation sexuels, le cas échéant

Les activités sexuelles qui n’impliquent pas de pénétration peuvent aider les couples à atteindre une satisfaction mutuelle (comprenant orgasmes et éjaculations). Par exemple, grâce à une stimulation avec la bouche, les mains ou un vibromasseur.

Une plus grande attention aux préliminaires peut augmenter la lubrification vaginale, et donc réduire les douleurs lors des rapports.

En présence d’une douleur profonde, il peut être utile de pratiquer une position différente pendant l’acte. Par exemple, être au-dessus de l’homme donne à la femme un plus grand contrôle sur la pénétration, ou alors une autre position peut permettre de limiter la profondeur de pénétration.