Les antécédents obstétriques et gynécologiques sont souvent considérés comme une partie distincte des antécédents médicaux. Ces antécédents comprennent les antécédents médicaux liés à la santé gynécologique générale et reproductive, y compris les grossesses, les règles, les problèmes de santé sexuelle, la contraception et la ménopause.

Pour ce qui est du suivi gynécologique, la patiente doit choisir un spécialiste avec lequel elle se sent à l’aise pour discuter de sujets délicats, comme les problèmes de fonction sexuelle, la contraception, la grossesse et la ménopause. Le clinicien peut être un médecin, notamment un gynécologue ou un médecin généraliste, une sage-femme, un infirmier praticien ou un auxiliaire médical. Si nécessaire, l’évaluation gynécologique d’une enfant ou d’une adolescente peut généralement être réalisée par le pédiatre de l’enfant.

Un examen gynécologique comprend les antécédents obstétriques et gynécologiques et, généralement, un examen pelvien.

En ce qui concerne les antécédents gynécologiques, les cliniciens interrogent la femme sur les règles passées et présentes, les grossesses passées, l’activité sexuelle et les symptômes, troubles et traitements gynécologiques passés et présents de la femme.

Questions concernant les règles :

L’âge de la femme lors de ses premières règles (ménarche)

La fréquence, la régularité et la durée des règles

Si les règles sont abondantes

Quand les dernières règles ont commencé et se sont terminées

Si la femme présente des symptômes (tels que douleurs, crampes, céphalées ou selles molles) pendant les règles

Si la femme présente ou a présenté des saignements anormaux (trop abondants, pas assez abondants, ou entre les règles)

Questions concernant les grossesses précédentes :

Nombre de grossesses

Dates des grossesses

Issue des grossesses (par exemple, naissance vivante ou fausse couche) et à quel âge gestationnel

Si des complications (telles qu’un saignement excessif pendant ou après la grossesse, une hypertension artérielle ou un diabète) sont survenues

Symptômes gynécologiques abordés lorsque le clinicien prend les antécédents :

Le clinicien pose généralement des questions concernant l’activité sexuelle afin d’aborder le risque d’infections sexuellement transmissibles, la contraception, la grossesse et les problèmes de santé sexuelle. La femme est également interrogée sur l’utilisation ou désir d’utilisation d’une méthode contraceptive et on lui demande si elle souhaite des conseils relatifs à la contraception ou à la préparation à la grossesse ou d’autres informations.

Le clinicien demande à la femme si elle ressent des douleurs lors des rapports sexuels, au milieu du cycle menstruel (ce qui pourrait indiquer que la douleur coïncide avec l’ovulation) ou dans d’autres circonstances. Si elle ressent une douleur, on lui demande quand elle a commencé, si elle est apparue progressivement ou soudainement, la durée, la sévérité, les symptômes associés et les facteurs de soulagement ou d’aggravation.

Le clinicien pose également des questions sur d’éventuels symptômes mammaires, telles que l’existence de douleurs, de nodules, de zones sensibles ou de rougeurs et d’écoulements au niveau du mamelon. On demande à la femme si elle a besoin d’informations sur l’autopalpation des seins.

Le clinicien pose des questions sur les antécédents médicaux et chirurgicaux généraux de la femme.

Il passe en revue tous les médicaments qu’elle prend, y compris médicaments sur ordonnance et en vente libre ou suppléments, tabac et alcool, car beaucoup de ces substances peuvent avoir une influence sur la sphère gynécologique.

Les femmes sont interrogées sur d’éventuelles maltraitances mentales, physiques ou sexuelles, c’est-à-dire si elles sont ou ont été maltraitées.