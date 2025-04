Présentation des cancers gynécologiques

Généralement, ablation chirurgicale

Parfois, radiothérapie et/ou chimiothérapie

Le traitement du cancer peut comprendre une ablation chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie, selon le type de cancer et son stade. Lorsque le cancer est diagnostiqué pour la première fois, l’objectif principal du traitement est d’enlever ou d’arrêter la croissance du cancer si possible.

Le traitement le plus efficace en cas de diffusion au-delà du site d’origine est généralement la chimiothérapie. La chimiothérapie peut être administrée par voie intraveineuse ou orale, ou par un cathéter inséré dans l’abdomen (intrapéritonéal).

La radiothérapie est généralement administrée si une tumeur s’est propagée aux tissus environnants qui sont proches de la tumeur d’origine, comme la propagation d’une tumeur de l’utérus à la vessie.

Pour certains cancers gynécologiques, un traitement hormonal ou des inhibiteurs d’hormones sont administrés en complément, généralement après la chirurgie, la chimiothérapie et/ou la radiothérapie. L’hormonothérapie agit en stimulant ou en bloquant les récepteurs hormonaux pour arrêter la croissance des cellules tumorales qui se sont propagées à partir du site d’origine.

Lorsqu’un cancer gynécologique est diagnostiqué à un stade très avancé et que le cancer ne semble pas curable (guérissable), la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent cependant rester indiquées pour réduire la taille de la tumeur ou son extension (métastases) et pour soulager la douleur et les autres symptômes. Les femmes atteintes d’un cancer incurable doivent établir des directives préalables. La prise en charge des malades en phase terminale s’étant améliorée, un nombre de plus en plus grand de patientes atteintes d’un cancer incurable peut mourir dans de bonnes conditions à domicile. Des médicaments adaptés peuvent être donnés pour soulager l’anxiété et la douleur qui sont généralement observées dans ce cas.