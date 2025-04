Dépistage et prévention du cancer du sein

La mammographie est l’un des moyens les plus efficaces pour détecter le cancer du sein à un stade précoce. La mammographie est une technique suffisamment sensible pour détecter un cancer à un stade précoce, parfois plusieurs années avant que la tumeur ne puisse être palpée. C’est la raison pour laquelle un cancer peut être évoqué lors d’une mammographie alors qu’il ne s’agit pas d’un cancer : il s’agit d’un faux positif. Environ 85 à 90 % des anomalies détectées au cours du dépistage (à savoir chez les femmes asymptomatiques ou sans nodule) ne sont pas des cancers. En général, lorsque le résultat est positif, des procédures de diagnostic plus spécifiques, généralement une biopsie du sein, sont programmées. La proportion des cancers du sein pouvant ne pas être détectés par une mammographie représente jusqu’à 15 % des cas. Les mammographies sont moins précises chez les femmes dont le tissu mammaire est dense. Par conséquent, ces femmes peuvent nécessiter des examens supplémentaires, tels qu’une échographie mammaire, une mammographie tridimensionnelle (tomosynthèse) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM).

La mammographie est une radiographie des seins dans le but de détecter les zones anormales des seins. Un technicien positionne le sein sur une plaque radiologique. Une autre plaque (en plastique) ajustable est placée sur le sein tout en exerçant une pression forte. De cette manière, le sein est comprimé, ce qui permet de visualiser et d’examiner le maximum de tissu mammaire. Les rayons X, dirigés vers le bas pour traverser le sein, produisent une image sur la plaque radiographique. Chaque sein fait l’objet de deux clichés radiographiques dans cette position. Ensuite, les plaques peuvent être placées verticalement de chaque côté du sein et les rayons sont émis dans la même direction. Cette position permet d’obtenir une vue latérale du sein.

Une tomosynthèse mammaire (mammographie en trois dimensions) peut être réalisée en plus d’une mammographie pour obtenir une image claire, très nette et en trois dimensions du sein. Cette technique facilite quelque peu la détection du cancer, en particulier chez les femmes dont le tissu mammaire est dense. Cependant, ce type de mammographie expose les femmes à plus de rayonnements que la mammographie classique.

Les recommandations en termes de dépistage systématique par mammographie varient. Les experts ne sont pas d’accord sur :

Quand doit débuter le dépistage systématique

La fréquence du dépistage systématique

Quand (ou si) le dépistage systématique doit être arrêté

Les experts ont différentes recommandations concernant le moment auquel commencer une mammographie de routine. La plupart des organisations médicales recommandent une mammographie de dépistage pour certaines femmes à partir de 40 à 49 ans, et pour toutes les femmes à partir de 50 ans.

Les recommandations de commencer à l’âge de 50 ans s’expliquent par le fait que la mammographie de dépistage est plus précise chez les femmes de 50 ans ou plus. En effet, avec l’âge, le tissu adipeux remplace le tissu fibroglandulaire du sein. Les anomalies adjacentes au tissu adipeux sont plus faciles à détecter avec une mammographie.

Le bénéfice du dépistage n’est pas aussi clair chez les femmes âgées de 40 à 49 ans. Les experts s’inquiètent de l’anxiété, des faux positifs et du fait de commencer le dépistage trop tôt ou de procéder à un dépistage trop souvent, car cela entraîne une augmentation de l’exposition aux rayonnements.

Les femmes qui présentent des facteurs de risque de cancer du sein ont plus de chances de tirer profit des mammographies avant 50 ans. Il est essentiel pour elles de discuter des risques et bénéfices des mammographies avec leur médecin.

Ensuite, des mammographies sont réalisées tous les ans ou tous les 2 ans.

Les mammographies systématiques peuvent être arrêtées après 75 ans, selon l’espérance de vie de la patiente et sa volonté de poursuivre les dépistages ou non.

La dose de rayonnement utilisée lors d’une mammographie, très faible, est considérée sans danger pour la santé.

La mammographie peut ne pas être très agréable, mais cela ne dure que quelques secondes. La mammographie doit être faite au cours de la période des règles lorsque les seins sont moins douloureux et tendus.

Il convient de s’abstenir d’utiliser un déodorant ou de la poudre le jour du bilan, car il peut altérer l’image obtenue. La durée totale de l’examen est d’environ 15 minutes.

Mammographie : dépistage du cancer du sein

