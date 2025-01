Cancer du sein

La chirurgie conservatrice du sein préserve, autant que possible, l’intégrité du sein. Lorsqu’il réfléchit à la meilleure option chirurgicale, le plus important pour le médecin est de s’assurer que l’intégralité de la tumeur a été retirée que de risquer de laisser du tissu pouvant contenir des cellules cancéreuses.

Pour réaliser une chirurgie conservatrice du sein, les médecins déterminent d’abord la taille de la tumeur et la quantité de tissus à retirer (marges) autour de celle-ci. La largeur des marges dépend de la taille de la tumeur et de la proportion de la tumeur par rapport au sein entier. Ensuite, la tumeur et ses marges sont retirées chirurgicalement. Du tissu des marges est examiné au microscope pour rechercher des cellules cancéreuses qui se seraient propagées en dehors de la tumeur. Ces résultats aident les médecins à décider si un traitement supplémentaire est nécessaire.

Différents termes (par exemple, lumpectomie, exérèse élargie, quadrantectomie) sont utilisés pour décrire la quantité de tissu retirée.

La chirurgie conservatrice du sein est en général suivie d’une radiothérapie.

Les principaux avantages de la chirurgie conservatrice du sein sont la possibilité de préserver le tissu mammaire et l’aspect du sein après l’intervention. Quand la tumeur est volumineuse par rapport à la taille du sein, ce type de chirurgie apparaît moins approprié. Dans un tel cas, l’ablation de la tumeur et d’une partie du tissu sain adjacent implique l’ablation de la plus grande partie du sein. La chirurgie conservatrice du sein est en général plus indiquée en cas de tumeur de petite taille. Chez près de 15 % des femmes qui font l’objet d’une chirurgie conservatrice du sein, la quantité de tissu excisé est si petite que seule une petite différence entre le sein traité et le sein non traité peut être observée. Cependant, chez la plupart des femmes, le sein traité a tendance à se rétracter légèrement et peut subir des modifications structurales.

Si une chirurgie conservatrice du sein ou une mastectomie est une option, la femme doit envisager chaque option. Certaines femmes préfèrent la chirurgie conservatrice du sein parce qu’elles pensent que la perte d’un sein serait une expérience émotionnelle et physique très difficile et que la chirurgie conservatrice du sein permet de préserver l’image de leur corps. D’autres femmes préfèrent la mastectomie parce qu’elles sont plus à l’aise de savoir que tout le tissu mammaire est retiré ou parce que si elles font l’objet d’une mastectomie, elles peuvent ne pas nécessiter de radiothérapie.

La chimiothérapie, administrée pour réduire la taille de la tumeur avant l’excision, peut permettre à certaines femmes de faire l’objet d’une chirurgie conservatrice du sein plutôt que d’une mastectomie.