Causes de l’inflammation du pénis

L’inflammation du pénis peut être causée par des infections, telles que des infections à levures, des infections sexuellement transmissibles (IST) et la gale. Lorsque des sécrétions restent sous le prépuce, elles peuvent s’infecter, ce qui entraîne une posthite.

Les causes non infectieuses incluent des troubles de peau, notamment des réactions allergiques (par exemple, à un préservatif en latex ou à des liquides ou des gels contraceptifs), le lichen plan, le psoriasis, la dermatite séborrhéique et la balanite xerotica obliterans.

La balanoposthite commence souvent par une balanite. Elle se développe plus souvent si :