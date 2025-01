Anomalies cutanées affectant le pénis

Les cancers cutanés locaux du pénis peuvent inclure :

Érythroplasie de Queyrat

Maladie de Bowen du pénis

Papulose bowénoïde

Adénocarcinome

Maladie de Paget du mamelon

L’érythroplasie de Queyrat et la maladie de Bowen du pénis sont des zones bien délimitées de pigmentation rougeâtre duveteuse sur le gland (érythroplasie de Queyrat) ou des zones blanc-gris épaisses sur le corps de la verge (maladie de Bowen), principalement chez les hommes non circoncis. L’érythroplasie de Queyrat est un carcinome épidermoïde in situ (cancer superficiel de la peau) du gland ou du prépuce ; la maladie de Bowen du pénis est un carcinome épidermoïde in situ de la peau sur le corps du pénis.

La papulose bowénoïde implique des papules plus petites, souvent plusieurs, sur le corps de la verge. Elle se développe fréquemment chez les personnes infectées par le virus du papillome humain.

La maladie de Paget du mamelon (à ne pas confondre avec la maladie de Paget osseuse) est un cancer rare se développant dans des endroits autres que les seins, notamment le pénis.

Les médecins prélèvent un échantillon de tissu pour l’examiner (biopsie) afin de déterminer le type de cancer et pour s’assurer que le cancer ne s’est pas étendu au-delà de la peau.

Une crème à base de fluorouracile, une intervention chirurgicale ou un traitement par laser peuvent être utilisés pour éliminer le cancer. Les hommes affectés doivent être surveillés régulièrement pour détecter une éventuelle récidive ou propagation, car ces lésions peuvent devenir des cancers plus invasifs.