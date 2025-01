Dysfonction érectile (DE)

Les médecins posent d’abord des questions concernant les symptômes et les antécédents médicaux des hommes. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’ils découvrent pendant l’examen des antécédents et l’examen clinique renseigne souvent sur la cause de la DE et les tests supplémentaires à réaliser (voir le tableau Causes et caractéristiques fréquentes de la dysfonction érectile).

Les médecins posent des questions concernant les sujets suivants :

Consommation de médicaments ou de drogues (sur ordonnance, à usage récréatif et illicite) et d’alcool

Antécédents de tabagisme

Antécédents de diabète

Antécédents d’hypertension artérielle

Antécédents d’athérosclérose

Antécédents de chirurgie (par exemple, pour une augmentation de volume de la prostate, un cancer du rectum ou de la prostate, des troubles des vaisseaux sanguins)

Antécédents de lésions (par exemple, un os du bassin cassé ou une lésion du rachis)

Symptômes de troubles vasculaires (par exemple, douleur dans les mollets en marchant ou froideur, engourdissements ou coloration bleue des pieds)

Symptômes de troubles neurologiques (par exemple, engourdissements, picotements, faiblesses, incontinence ou chutes)

Symptômes des troubles hormonaux (par exemple, perte du désir sexuel, augmentation de la taille des seins, diminution de la taille des testicules, perte de pilosité, tremblements, modifications du poids ou de l’appétit ou difficulté à tolérer le chaud ou le froid)

Symptômes des troubles psychologiques, particulièrement la dépression

Satisfaction sexuelle

Dysfonction sexuelle (par exemple, sécheresse vaginale ou dépression) chez la partenaire du patient

Bien que certains hommes soient gênés d’aborder certains de ces sujets avec leur médecin, les informations sont importantes pour déterminer la cause de la DE.

L’examen clinique porte principalement sur les organes génitaux et la prostate mais les médecins recherchent également les signes des troubles hormonaux et neurologiques et les troubles vasculaires et examinent le rectum.

La cause est parfois clairement établie à partir des antécédents. Par exemple, la DE peut survenir peu après la chirurgie de la prostate ou lors de la prise d’un nouveau médicament. Un indice important est la présence d’érections la nuit ou au réveil. Lorsque les érections sont présentes, une cause physique est moins probable qu’une cause psychologique parce que les causes physiques inhibent les érections en toutes circonstances. D’autres facteurs qui suggèrent une cause psychologique sont la brusque apparition de la DE chez les hommes jeunes et en bonne santé, la survenue de symptômes uniquement dans certaines situations et la régression de la DE sans aucun traitement. La claudication, la froideur ou une coloration bleue des orteils ou des pieds peut indiquer un trouble vasculaire, tel qu’une maladie vasculaire périphérique ou une maladie vasculaire causée par le diabète.

Tableau Causes et caractéristiques courantes de la dysfonction érectile Tableau