Rester en sécurité pendant les tempêtes hivernales et face aux dangers liés au froid.

Les tempêtes hivernales peuvent entraîner un froid extrême, de la glace, de la neige et des coupures de courant qui créent de graves risques pour la santé et la sécurité. Selon les spécialistes de la préparation aux situations d’urgence, les blessures et les décès survenant pendant l’hiver peuvent souvent être évités par une planification et une sensibilisation appropriées.

Lorsqu’une tempête hivernale est annoncée, se préparer à l’avance et comprendre les risques associés au froid peut considérablement faire la différence. Ready.gov et les experts en santé publique recommandent de rester informé, de limiter ses déplacements et de prendre des précautions pour protéger sa santé et sa sécurité.

Voici un aperçu plus détaillé de certains risques et des meilleures pratiques pour se protéger et protéger les personnes de son entourage.

Hypothermie, gelures et exposition au froid

L’exposition au froid survient lorsque l’organisme perd de la chaleur plus rapidement qu’il ne peut en produire. Une exposition prolongée au froid, en particulier en cas de vent, avec des vêtements mouillés ou un abri inadéquat, peut entraîner une hypothermie ou des gelures.

Une hypothermie se produit lorsque la température centrale de l’organisme tombe trop bas, généralement en dessous de 35 °C (95 °F). Les symptômes précoces peuvent comprendre des frissons, une confusion, des troubles de l’élocution, une maladresse et une fatigue. L’hypothermie est un phénomène potentiellement mortel qui nécessite une attention médicale immédiate.

Une gelure survient lorsque la peau et les tissus sous-jacents gèlent, affectant le plus souvent les doigts, les orteils, les oreilles et le nez. La peau peut devenir insensible, blanche, enflée, boursouflée, ou noire et épaisse. Ne pas frotter les zones gelées, car cela pourrait endommager la peau et les tissus. Il vaux mieux réchauffer les zones gelées dans de l’eau chaude.

Pour réduire le risque :

S’habiller par couches, y compris chapeaux et gants.

Garder les vêtements secs et changer immédiatement les vêtements mouillés.

Limiter le temps passé à l’extérieur par un froid extrême.

Vérifier que tout se passe bien pour les personnes âgées, les enfants et toute personne sans chauffage adéquat.

Consulter rapidement un médecin en cas de suspicion d’hypothermie ou de gelure.

Intoxication par le monoxyde de carbone

Les coupures de courant pendant les tempêtes hivernales augmentent le risque d’intoxication par le monoxyde de carbone (CO), une affection grave et potentiellement mortelle. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore produit par un combustible brûlé. Les automobiles, les fourneaux, les cheminées, les chauffe-eau, les chaudières à gaz ou à kérosène et les poêles (dont les poêles à bois ou à charbon de bois) improprement ventilés peuvent provoquer une intoxication par le monoxyde de carbone. Par exemple, lorsque le pot d’échappement d’une voiture en marche est obstrué par de la neige ou un autre objet, le taux de monoxyde de carbone augmente rapidement dans la voiture et peut être mortel.

Les symptômes de l’intoxication par le monoxyde de carbone peuvent comprendre des céphalées, des étourdissements, une faiblesse, des nausées, une confusion et une perte de connaissance.

Afin de prévenir l’intoxication par le monoxyde de carbone, il faut dégager la neige et les débris des conduits d’aération et des cheminées. Installer des détecteurs de monoxyde de carbone alimentés par piles ou batterie de secours dans votre maison. En cas de suspicion d’intoxication par le monoxyde de carbone, prendre l’air immédiatement et consulter un médecin d’urgence.

Déneigement et effort excessif

Le déneigement est une cause fréquente de blessures liées à l’hiver et d’urgence médicale. L’association de températures froides et d’effort physique fatigue le cœur, en particulier chez les personnes atteintes d’une maladie cardiaque sous-jacente ou présentant des facteurs de risque. Un effort excessif lors du déneigement peut déclencher des crises cardiaques, des douleurs thoraciques, un essoufflement et des lésions musculaires et dorsales.

Pour réduire le risque :

Se ménager et fair des pauses fréquentes.

Pousser la neige au lieu de la soulever lorsque cela est possible.

Prendre des pelletées plus petites.

Arrêter immédiatement en cas de douleur thoracique, d’étourdissement ou d’essoufflement.

Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque ou qui ne sont pas habituées à une activité intense doivent demander de l’aide ou utiliser des services de déneigement.

Réserves d'eau d'urgence et risques de noyade

Le fait de remplir une baignoire d’eau avant une tempête hivernale peut fournir une réserve d’eau d’urgence en cas de coupure de courant ou de gel des canalisations. Cependant, cette précaution doit s’accompagner de considérations importantes en matière de sécurité. Une baignoire remplie d’eau présente un risque de noyade, en particulier pour les jeunes enfants, les animaux domestiques ou les personnes présentant des troubles de la mobilité ou des troubles cognitifs. Les nourrissons et les tout-petits peuvent se noyer dans quelques centimètres d’eau, même des récipients contenant de l’eau sont dangereux.

Ne jamais laisser des nourrissons ou des enfants sans surveillance près d’une eau stagnante et maintenir les portes de la salle de bain fermées ou utiliser des loquets de sécurité. Vidanger la baignoire dès que la réserve d’urgence n’est plus nécessaire. Même de petites quantités d’eau peuvent être dangereuses en cas d’inattention.

Accidents de traîneau, de véhicule et de loisirs

La neige et la glace augmentent le risque de blessures liées à la vitesse lors de la pratique de la luge, de la motoneige, du quad et de la conduite automobile. Les collisions et les chutes peuvent entraîner des Présentation des traumatismes crâniens, des lésions de la moelle épinière et des traumatismes internes. Parmi les risques courants d'accident, on peut citer la pratique de la luge à proximité de routes, d'arbres ou de clôtures, le fait de ne pas porter de casque ou d'équipement de protection, de ne pas attacher sa ceinture de sécurité ou de rouler trop vite compte tenu de l'état verglacé de la chaussée.

Il est très important de porter un casque lors de la pratique de luge, ski, motoneige ou quad. Choisir également des zones réservées à la luge, loin de la circulation et des obstacles tels que les arbres. Conduire lentement, augmenter la distance de sécurité et éviter les déplacements inutiles. Éviter toujours l’alcool avant les activités récréatives hivernales.

Les lésions de la tête et de la moelle épinière peuvent être graves, même lorsque les symptômes sont légers ; consulter un médecin après un choc violent.

Glissements et chutes sur la glace

Les trottoirs, les allées privées et les escaliers gelés augmentent considérablement le risque de glissades et de chutes, en particulier chez les personnes âgées. Les chutes peuvent entraîner des commotions, des fractures et des Fractures de la hanche qui peuvent avoir des conséquences à long terme.

Conseils de prévention :

Porter des chaussures ou des bottes offrant une bonne adhérence.

Utilisez les rampes et marchez prudemment sur les surfaces verglacées.

Appliquer de la glace ou du sable sur les allées privées.

Encourager les personnes âgées à rester à l’intérieur en cas de verglas lorsque cela est possible.

Après une chute, consulter un médecin en cas d’impact sur la tête, de douleur intense, de confusion ou de difficulté à marcher.

Rester en sécurité pendant la tempête

Les tempêtes hivernales s'accompagnent de risques particuliers qui vont bien au-delà du simple froid. Comprendre les risques et prendre des mesures préventives simples peut aider à se protéger, protéger sa famille et à sa communauté.

Rester informé grâce aux alertes météorologiques, préparer son logement et ses provisions d'urgence, et privilégier la sécurité pendant et après la tempête. En cas de doute, consulter un médecin : un traitement précoce peut sauver des vies et prévenir des complications graves.

Se préparer dès aujourd'hui peut faire toute la différence lorsque l'hiver s'installe.