Après plusieurs jours de rhume, la seule chose que la personne veut est de se sentir mieux et de revenir à la normale. Mais cela ne se produit pas toujours.

Parfois, la congestion et l’écoulement nasal sont accompagnés de fatigue et de maux de tête. Ce sont tous des indicateurs d’une infection des sinus, également appelée sinusite. La sinusite est l’une des affections les plus fréquentes, mais elle n’en est pas moins désagréable. La meilleure façon de contrôler les symptômes et de réduire le risque de complications plus dangereuses est de comprendre l’affection et les mesures à prendre pour la traiter efficacement.

Voici cinq choses que les patients devraient savoir sur la sinusite pour les aider à la distinguer des autres troubles respiratoires.

1. La sinusite peut avoir des causes multiples

Il existe quatre groupes de sinus entourant les voies nasales dans le crâne. La sinusite est le terme générique pour désigner l’inflammation de l’un de ces sinus. Souvent, la sinusite est provoquée par une infection virale des voies respiratoires supérieures, comme un rhume, qui entraîne une accumulation de liquide. Cependant, il existe également d’autres causes, notamment des bactéries et des allergies saisonnières, qui peuvent provoquer un gonflement entraînant une sinusite, de la même façon que des agents irritants comme les particules de poussière ou la fumée. Certains champignons peuvent également provoquer des infections des sinus. La présence de polypes nasaux peut également être associée à une sinusite.

2. Il existe des symptômes révélateurs de sinusite

La sinusite est étroitement liée à d’autres maladies respiratoires et s’accompagne souvent d’une inflammation des voies nasales, qui provoque une congestion et un écoulement nasal de mucus trouble ou coloré.

Toutefois, il faut prêter attention à certains symptômes spécifiques. La sinusite est souvent plus douloureuse que les autres maladies respiratoires. La pression dans les sinus provoque un gonflement et des douleurs au niveau des joues, une douleur oculaire ou des maux de tête. La fatigue est un autre symptôme significatif. Les personnes présentant une sinusite se sentent épuisées et plus fatiguées que si elles souffraient d’allergies ou d’un rhume.

3. Le traitement dépend de la gravité et de la durée

La durée est un autre indicateur important de la sinusite. Un rhume a tendance à durer entre une semaine et 10 jours. Si la personne ne se sent pas mieux après deux semaines, il est temps de consulter un médecin et de déterminer si une sinusite est présente. Il faut commencer par fixer un rendez-vous avec le médecin généraliste et être prêt à donner une chronologie détaillée de la maladie et des symptômes. Les médecins peuvent diagnostiquer une sinusite en se basant sur ces précisions et sur un examen clinique. Dans certains cas, ils peuvent demander à réaliser une TDM, qui est l’examen de référence pour le diagnostic.

Pour les cas de sinusite entraînant une fièvre ou une douleur sévère et durant plus de 10 jours, les médecins peuvent prescrire un antibiotique. Les médecins recommandent généralement des remèdes et des méthodes à réaliser à domicile pour faciliter le drainage des sinus, notamment :

inhaler la vapeur d’une douche chaude ;

mettre des serviettes mouillées chaudes sur les sinus ;

boire des liquides chauds ;

faire des rinçages avec une solution saline ;

utiliser des sprays nasaux décongestionnants en vente libre.

4. La sinusite peut devenir chronique

Les infections des sinus simples sont connues sous le nom de sinusite aiguë. La sinusite est dite chronique quand elle dure plus de 90 jours. Les médecins ne comprennent pas exactement ce qui cause la sinusite chronique, mais cela implique des facteurs qui causent l’inflammation chronique. La sinusite peut également être subaiguë (durant entre 30 et 90 jours) ou récurrente (au moins 4 épisodes de sinusite aiguë par an). Les symptômes de la sinusite chronique sont généralement similaires à ceux de la sinusite aiguë.

Les patients chez qui l’on suspecte une sinusite chronique sont souvent orientés vers un oto-rhino-laryngologiste, un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge (ORL). Le traitement est généralement plus complexe et peut comprendre des thérapies plus puissantes à base d’antibiotiques, de stéroïdes oraux et d’autres médicaments. En dernier lieu, une intervention chirurgicale peut être recommandée en fonction de la cause de la sinusite.

5. L’obtention d’un diagnostic est essentielle

La propagation d’une infection bactérienne aux yeux ou au cerveau peut présenter des risques médicaux graves. Si vous ou l’un de vos proches présentez des symptômes de sinusite pendant plus de 14 jours, il est essentiel que vous sollicitiez des soins appropriés. Les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées doivent être particulièrement prudents.

La meilleure façon de prévenir une sinusite et ses complications est d’éviter la survenue initiale de l’infection. Cela est plus facile à dire qu’à faire, surtout pendant les mois d’hiver. Toutefois, faire des efforts pour rester en bonne santé peut faire la différence : par exemple, se laver les mains et garder une distance de sécurité avec les personnes malades. Et si vous tombez malade, prenez soin de vous. Le fait de dormir suffisamment et de privilégier un rétablissement sain est un bon moyen d’éviter la sinusite.