Si vous présentez des céphalées, une douleur à la mastication ou si vous entendez un claquement lorsque vous bougez la mâchoire, vous souffrez peut-être d’un trouble temporo-mandibulaire (TTM). Il existe de nombreux types de TTM, avec chacun ses propres causes et symptômes. Pour que votre TTM soit correctement pris en charge, vous devez d’abord mieux comprendre en quoi il consiste et bien vous préparer à l’aborder avec votre médecin. Voici donc les réponses à certaines des questions les plus fréquentes concernant les TTM.

Quelle est la différence entre « ATM » et « TTM » ?

Le sigle « ATM » est souvent utilisé comme abréviation pour évoquer la douleur de la mâchoire et d’autres problèmes. Cependant, ATM signifie simplement « articulation temporo-mandibulaire ». Il ne désigne donc qu’une partie du corps. Plus précisément, les ATM sont les zones de jonction entre l’os temporal, qui est un os crânien, et la mâchoire inférieure (mandibule).

Par contre, les TTM sont les troubles des articulations, des ligaments, des tendons ou des muscles qui relient la partie du crâne (os temporal) à l’os de la mâchoire inférieure. Les TTM, autrefois appelés les troubles de l’ATM, surviennent le plus souvent chez les femmes au début de la vingtaine et entre 40 et 50 ans.

Quelles sont les causes des TTM ?

Les médecins pensaient autrefois que les problèmes liés à l’occlusion et à l’alignement des mâchoires constituaient une cause majeure de TTM. Aujourd’hui, ils estiment que ce n’est en réalité pas souvent le cas. Par conséquent, la chirurgie est moins souvent recommandée pour les TTM qu’auparavant, même si elle est toujours utilisée dans certains cas.

Chez la plupart des personnes touchées, les TTM sont causés par plusieurs facteurs, dont les patients n’ont parfois même pas connaissance. Deux causes sont responsables de la majorité des TTM. La première est un macro-traumatisme, c’est-à-dire un coup direct à la mâchoire qui entraîne une douleur. La cause la plus fréquente est un micro-traumatisme, c’est-à-dire une lésion causée par une sollicitation excessive qui s’aggrave au fil du temps. Si vous serrez les dents en cas de stress, si vous grincez des dents pendant votre sommeil ou si vous mâchez du chewing-gum tous les jours, ces comportements de faible intensité peuvent finir par provoquer un TTM.

Qui consulter pour mes douleurs à la mâchoire ou mes maux de tête ?

Différents patients présenteront différents symptômes en lien avec le TTM. Les symptômes courants des TTM comprennent les suivants : maux de tête, douleur dans les muscles de la mâchoire lors de la mastication, cliquetis ou blocage de la mâchoire, douleur près de l’articulation, douleur ou raideur dans le cou qui se propage aux bras, vertiges, douleurs ou congestion au niveau des oreilles, troubles du sommeil et difficultés à ouvrir grand la bouche. Souvent, les symptômes que présente la personne influencent le type de professionnel de santé auquel elle s’adresse en premier.

Une douleur orofaciale est reconnue comme une spécialité dentaire. Même si votre dentiste de famille n’est pas spécialiste de la douleur orofaciale, aborder avec lui la douleur que vous ressentez constitue un bon point de départ. Lorsque votre dentiste vous pose des questions sur des changements au niveau de votre bouche ou de votre santé, vous ne devez pas vous contenter de penser à vos dents. Vous pouvez évoquer les maux de tête, les douleurs à la mâchoire et d’autres symptômes qui pourraient être liés à un TTM. Dans certains cas, votre dentiste ou votre généraliste peut vous recommander de consulter un spécialiste pour traiter un TTM.

Il n’existe aucun biomarqueur pour détecter la présence de TTM. Les médecins les diagnostiquent généralement en posant des questions aux patients sur leurs antécédents médicaux et en pratiquant un examen clinique. Parfois, ils réalisent des examens d’imagerie. La meilleure façon de vous préparer à ces conversations est d’y réfléchir en amont pour fournir des informations honnêtes et précises concernant la nature de la douleur ou des autres symptômes, ainsi que le moment où ils sont présents. Plus vous pourrez fournir de détails, mieux le médecin sera en mesure de diagnostiquer votre problème.

Que puis-je faire pour soulager mon TTM ?

Généralement, la priorité des médecins est d’identifier la source de la douleur et de la traiter. Il est essentiel de localiser la source de la douleur et sa véritable cause, plutôt que de traiter le site de la douleur. La source d’une céphalée ou d’une douleur cervicale peut en fait être l’ATM. Lorsqu’ils aident les patients à gérer la douleur associée aux TTM, les médecins recommandent souvent de porter une gouttière et de prendre des analgésiques. Dans d’autres cas, les médecins préconisent des séances de kinésithérapie et des exercices de la mâchoire, d’autres médicaments ou une intervention chirurgicale. Parfois, ils recommandent également de consulter un thérapeute ou un spécialiste de la santé comportementale pour aider à gérer le stress des personnes qui serrent les dents.

Quelle gouttière porter ?

Porter une gouttière est une mesure fréquemment utilisée pour réduire la douleur provoquée par les TTM. Il existe de nombreux types de gouttières. Elles sont un peu comme des costumes, l’idéal est de se procurer une gouttière fabriquée sur mesure pour la personne. Toutefois, il est également possible d’en trouver dans le commerce, même si elles sont moins bien ajustées. Dans certains cas, une gouttière mal ajustée peut aggraver la douleur due au TTM. C’est pourquoi de nombreux dentistes recommandent une gouttière sur mesure. Cependant, votre premier choix n’a pas besoin d’être très sophistiqué : un simple appareil en plastique qui est bien ajusté et confortable fera l’affaire.