Il existe trois types de vaisseaux sanguins dans le corps : artères, qui transportent du sang riche en oxygène du cœur vers le corps, les capillaires, dans lesquels le sang riche en oxygène et en nutriments est échangé pour être utilisé par les tissus du corps, et les veines, qui complètent le cercle en ramenant le sang utilisé vers le cœur.

Alors que le cœur crée la pression nécessaire pour envoyer le sang à travers les artères, des valves unidirectionnelles sont situées à l’intérieur des veines pour favoriser le retour du sang vers le cœur. Si ces valves fonctionnent mal, les veines peuvent être engorgées de sang ; elles peuvent s’entortiller et gonfler, et deviennent visibles à la surface de la peau, en particulier les jambes et les pieds. Cette affection, appelée varices, est extrêmement fréquente, en particulier chez les femmes. Un gonflement des jambes, des démangeaisons, des brûlures, des douleurs et une apparence de petites veines à ramifications en « toile d’araignée » accompagnent souvent cette maladie vasculaire.