L’hémorragie survient lorsque la paroi d’un vaisseau sanguin se rompt. Le contrôle de l’hémorragie (hémostase) commence lorsque les plaquettes dans le sang s’activent (lorsqu’elles passent d’une forme ronde à une forme épineuse) et adhèrent à la zone lésée. Les plaquettes forment un filet avec les cellules sanguines, le collagène et d’autres protéines. Ce filet, renforcé par de longs filaments de fibrine insoluble, piège davantage de plaquettes et de cellules sanguines, ce qui forme un caillot qui colmate la lésion. Le caillot se dissout à mesure que le vaisseau sanguin cicatrise.