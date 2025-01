La mastication, ou l’action de mâcher les aliments dans la bouche, est la première étape de la digestion. La salive initie la digestion et transforme les aliments mastiqués en une masse molle appelée bolus. La salive rend le bolus glissant, ce qui facilite l’ingestion et son glissement vers l’arrière de la gorge et dans l’œsophage. Le bolus passe par le sphincter œsophagien avant d’entrer dans l’estomac. À l’intérieur de l’estomac, l’acide chlorhydrique est libéré, dégradant les grandes molécules alimentaires en fragments plus petits et liquéfiant le bolus. Le bolus liquéfié, appelé chyme à ce stade, passe par le sphincter pylorique et pénètre dans le duodénum, le premier segment de l’intestin grêle. C’est là que les enzymes libérées par le pancréas, le foie et la vésicule biliaire poursuivent la dégradation du chyme pour le transformer en éléments facilement absorbables, qui seront utilisés par l’organisme.