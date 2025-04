La grippe est provoquée par un des types de virus capables de se propager rapidement d’une personne à l’autre par l’intermédiaire de particules aériennes. Si les particules sont inhalées, elles parcourront la trachée jusqu’aux voies respiratoires les plus petites. À ce stade, des protéines saillantes situées à la surface du virus peuvent se fixer à d’autres protéines sur les cellules qui tapissent les voies respiratoires. Le virus est ensuite absorbé par la cellule, qui devient une sorte d’usine de réplication virale. Les virus nouvellement formés bourgeonnent à la surface de la cellule et se propagent dans tout le système respiratoire.

Les tissus infectés gonflent et s’enflamment, provoquant des symptômes tels que la toux, des maux de gorge et un nez qui coule ou qui est bouché. À mesure que le virus continue de se propager dans la circulation sanguine et dans tout le corps, des symptômes supplémentaires apparaissent, y compris la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une extrême fatigue.