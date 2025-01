Le cœur est un muscle qui bat et pompe le sang pour l’envoyer vers les poumons et dans l’ensemble du corps par le système circulatoire. Le cœur comporte quatre cavités dont la fonction est de collecter le sang et de le redistribuer vers le corps. Les cavités supérieures sont appelées les atria droit et gauche, et les cavités inférieures plus larges sont appelées ventricules droit et gauche. Le ventricule gauche a pour fonction de pomper 3 à 6 litres de sang vers le corps entier chaque minute. Cependant, une maladie peut parfois provoquer une insuffisance du ventricule gauche qui l’empêche de pomper suffisamment de sang pour conserver le fonctionnement normal de l’organisme. Dans ce cas, un appareil appelé dispositif d’assistance ventriculaire gauche, ou DAVG, peut aider le cœur à réaliser son travail. Un dispositif d’assistance ventriculaire gauche est un appareil mécanique semblable à une pompe qui est implanté par voie chirurgicale dans l’organisme. Il contribue à maintenir la capacité de pompage d’un cœur qui ne peut pas travailler efficacement de manière spontanée. Un grand nombre des nouveaux DAVG sont implantés directement dans le ventricule gauche et propulsent le sang à travers un conduit relié à l’aorte. De cette façon, le DAVG diminue la quantité de travail que le cœur affecté doit réaliser. Les dispositifs d’assistance ventriculaire gauche sont particulièrement bénéfiques pour les patients qui sont dans l’attente d’une transplantation cardiaque. Comme le besoin de cœurs est largement supérieur au nombre de cœurs disponibles par les dons d’organes, un dispositif d’assistance ventriculaire gauche peut réellement sauver des vies. Cette procédure est associée à plusieurs complications potentielles qui doivent faire l’objet d’une discussion avec les médecins avant l’intervention.