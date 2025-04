Après le repas, des particules et des liquides alimentaires contenant des sucres et des amidons restent sur les dents. Les bactéries qui sont aussi présentes dans la bouche se combinent avec les substances restantes et forment des acides. L’acide peut finir par détruire l’émail protecteur qui recouvre les dents (ainsi que la couche de dentine située sous l’émail), ce qui provoque des trous ou des cavités, appelés caries. Les caries dentaires peuvent être responsables d’infections, entraînant douleur et inflammation. Sous l’émail et la dentine de la dent se trouvent la pulpe dentaire, les tissus mous qui contiennent les nerfs, les vaisseaux sanguins et le tissu conjonctif. La pulpe dentaire s’étend de la couronne à la racine de la dent. Si la carie atteint la pulpe dentaire, un canal radiculaire est nécessaire. Pendant le canal radiculaire, la dent et la zone autour de la dent sont anesthésiées. Un trou est alors percé dans la dent et le tissu pulpaire est retiré de la dent. Les canaux sont ensuite nettoyés et remplis de médicaments. Un joint permanent, ou couronne, est placé par-dessus la dent. Cette procédure est associée à plusieurs complications potentielles qui doivent faire l’objet d’une discussion avec les médecins avant l’intervention.