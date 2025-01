L’appendice peut être infecté par les bactéries présentes dans le tractus intestinal. Lorsqu’il est infecté, l’appendice devient enflé et enflammé, ce qui provoque la douleur extrême de l’appendicite. Les symptômes peuvent inclure une douleur et une sensibilité proches du nombril qui se déplacent en direction du quadrant inférieur droit de l’abdomen. Des nausées et des vomissements, une fièvre de bas grade, ainsi qu’une constipation ou une diarrhée accompagnent souvent la douleur.

L’appendicite est l’une des causes les plus fréquentes de chirurgie de l’abdomen en urgence chez l’enfant. Elle est plus fréquente chez l’homme que chez la femme, et l’incidence de cette affection est maximale en fin d’adolescence et au début de la vingtaine.