L’objectif des traitements anticancéreux, tels que la radiothérapie et la chimiothérapie, est de détruire les cellules cancéreuses. Malheureusement, ces traitements endommagent également la moelle osseuse et d’autres cellules saines. Une allogreffe de cellules souches consiste à fournir au patient cancéreux des cellules souches saines provenant d’une autre personne, un donneur, après un traitement anticancéreux.

Le meilleur donneur de cellules souches est un frère ou une sœur dont le type tissulaire est le plus compatible avec celui du patient. Le type tissulaire est défini par des paires de marqueurs génétiques sur les globules blancs appelés antigènes leucocytaires humains. Une paire sur deux est transmise par la mère et le père. Plus les marqueurs du donneur et du patient sont compatibles, plus l’allogreffe de cellules souches est susceptible de réussir.