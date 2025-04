* Les antibiotiques polypeptidiques sont généralement appliqués directement sur les oreilles, la peau ou les yeux, mais la colistine et la polymyxine B sont parfois administrées par injection lorsque les bactéries sont résistantes à tous les autres antibiotiques et qu’il n’existe aucune alternative plus sûre. La bacitracine n’est pas disponible en injection.