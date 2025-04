† Les mesures de dépistage que l’on peut effectuer chez soi comprennent un contrôle régulier de son poids et, une fois par an, une vérification de la peau pour y détecter des changements et des plaies qui saignent. Une personne peut demander à une autre personne (comme son conjoint) de vérifier sa peau dans les régions qui sont difficiles à voir, comme le dos ou derrière les oreilles. Certains médecins suggèrent aux hommes de procéder à une palpation à la recherche de grosseurs dans les testicules, bien que l’efficacité de cette manipulation ne soit pas établie.